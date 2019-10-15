"Авангард" одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семенов (29) и Павел Дедунов (41), у проигравших отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9). Семенов забросил в меньшинстве.

Команды провели 23-й очный матч в КХЛ, "Авангард" одержал девятую победу, 14 раз сильнее оказывался СКА. "Авангард" в третий раз подряд победил СКА, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга побеждал в противостоянии 29 ноября 2017 года со счетом 3:2.

"Авангард" одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 6 октября ярославскому "Локомотиву" (1:2). СКА в последних пяти матчах потерпел три поражения.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков, СКА идет вторым на Востоке, в активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", СКА днем ранее сыграет с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.