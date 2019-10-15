Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Авангард" одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 3:2 одержал победу над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счет записали Вячеслав Войнов (3-я минута), Кирилл Семенов (29) и Павел Дедунов (41), у проигравших отличились Александр Барабанов (5) и Йори Лехтеря (9). Семенов забросил в меньшинстве.

Команды провели 23-й очный матч в КХЛ, "Авангард" одержал девятую победу, 14 раз сильнее оказывался СКА. "Авангард" в третий раз подряд победил СКА, в последний раз клуб из Санкт-Петербурга побеждал в противостоянии 29 ноября 2017 года со счетом 3:2.

"Авангард" одержал третью победу подряд, в последний раз клуб проигрывал 6 октября ярославскому "Локомотиву" (1:2). СКА в последних пяти матчах потерпел три поражения.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков, СКА идет вторым на Востоке, в активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", СКА днем ранее сыграет с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.

Реклама на ТАСС
Сборные по футболу
Российские футболисты разгромили эстонцев в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021
Встреча завершилась со счетом 5:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС