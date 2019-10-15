Хартли: матч КХЛ между "Авангардом" и СКА был похож на игру плей-офф

БАЛАШИХА /Московская область/, 15 октября. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и петербургским СКА по накалу и уровню игры была похожа на матч серии плей-офф. Такое мнение на пресс-конференции во вторник высказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли.

Встреча завершилась победой "Авангарда" со счетом 3:2.

"Сегодня все игроки здорово сработали, была шикарная интенсивность, заблокировали много бросков, а в нужное время важные сейвы совершал Бобков. По накалу страстей игру можно сравнить с матчем плей-офф, это был отличный хоккей", - отметил Хартли.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что его команда проиграла из-за собственных системных ошибок. "Неплохой первый период, неважный второй и равный третий, но мы пропустили в большинстве и в первой смене третьего периода, это стандартные ситуации, над которыми надо работать. Мы рассчитываем на всех, последние игры этот состав играл неплохо, поэтому ничего не стали менять. В случае со вторым пропущенным голом была командная ошибка", - сказал Кудашов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Авангард" поднялся на второе место, набрав в 17 матчах 25 очков, СКА идет вторым на Востоке, в активе команды 24 очка в 19 играх. В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", СКА днем ранее сыграет с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.