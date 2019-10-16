"Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил со счетом 1:2 новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8321 зрителя.
В составе "Сибири" шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У "Спартака" отличился Артем Федоров (23). Свой 500-й матч в КХЛ провел капитан "Спартака" Анатолий Никонцев, на счету 29-летнего форварда 168 (96 шайб + 72 передачи) очков.
"Спартак" потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. "Сибирь" идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.
В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА, "Сибирь" двумя днями ранее встретится в гостях с "Сочи".
В другом матче игрового дня "Сочи" на домашней площадке уступил в овертайме магнитогорскому "Металлургу" (3:4). Сочинский клуб продлил серию поражений до пяти матчей.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|18
|13
|1
|1
|0
|1
|2
|64-24
|31
|2
|СКА
|19
|9
|2
|0
|1
|1
|6
|46-37
|24
|3
|Витязь
|17
|9
|1
|3
|1
|0
|3
|44-27
|27
|4
|Динамо Мск
|19
|8
|1
|0
|2
|1
|7
|48-47
|21
|5
|Торпедо
|19
|6
|3
|1
|1
|0
|8
|49-50
|21
|6
|Йокерит
|15
|6
|2
|1
|0
|1
|5
|43-41
|19
|7
|Спартак
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|45-52
|18
|8
|Северсталь
|18
|4
|1
|3
|0
|1
|9
|42-50
|17
|9
|Динамо Мн
|17
|4
|2
|0
|2
|1
|8
|46-50
|15
|10
|Сочи
|18
|4
|1
|0
|1
|4
|8
|35-49
|15
|11
|Локомотив
|17
|7
|0
|0
|0
|0
|10
|39-47
|14
|12
|Динамо Р
|18
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|30-67
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|16
|13
|0
|0
|0
|0
|3
|56-29
|26
|2
|Авангард
|17
|10
|1
|0
|1
|2
|3
|51-36
|25
|3
|Барыс
|17
|11
|0
|0
|0
|2
|4
|36-27
|24
|4
|Салават Юлаев
|18
|9
|0
|1
|2
|0
|6
|41-38
|22
|5
|Сибирь
|17
|9
|0
|0
|2
|2
|4
|34-33
|22
|6
|Адмирал
|17
|6
|3
|2
|0
|0
|6
|34-33
|22
|7
|Автомобилист
|18
|6
|3
|1
|0
|2
|6
|46-43
|22
|8
|Трактор
|20
|6
|2
|0
|1
|1
|10
|35-48
|18
|9
|Металлург Мг
|19
|5
|1
|0
|3
|1
|9
|42-52
|16
|10
|Куньлунь
|18
|4
|1
|2
|0
|2
|9
|38-49
|16
|11
|Амур
|18
|5
|0
|1
|0
|3
|9
|29-36
|15
|12
|Нефтехимик
|19
|4
|1
|1
|1
|2
|10
|38-47
|15