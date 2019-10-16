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КХЛ

"Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

Новосибирская команда одержала волевую победу со счетом 2:1
Игроки "Спартака" Мартиньш Карсумс и "Сибири" Андрей Ермаков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Игроки "Спартака" Мартиньш Карсумс и "Сибири" Андрей Ермаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил со счетом 1:2 новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8321 зрителя.

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В составе "Сибири" шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У "Спартака" отличился Артем Федоров (23). Свой 500-й матч в КХЛ провел капитан "Спартака" Анатолий Никонцев, на счету 29-летнего форварда 168 (96 шайб + 72 передачи) очков.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. "Сибирь" идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА, "Сибирь" двумя днями ранее встретится в гостях с "Сочи".

В другом матче игрового дня "Сочи" на домашней площадке уступил в овертайме магнитогорскому "Металлургу" (3:4). Сочинский клуб продлил серию поражений до пяти матчей. 

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА18131101264-2431
2СКА1992011646-3724
3Витязь1791310344-2727
4Динамо Мск1981021748-4721
5Торпедо1963110849-5021
6Йокерит1562101543-4119
7Спартак1941213845-5218
8Северсталь1841301942-5017
9Динамо Мн1742021846-5015
10Сочи1841014835-4915
11Локомотив17700001039-4714
12Динамо Р18330001230-6712
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс16130000356-2926
2Авангард17101012351-3625
3Барыс17110002436-2724
4Салават Юлаев1890120641-3822
5Сибирь1790022434-3322
6Адмирал1763200634-3322
7Автомобилист1863102646-4322
8Трактор20620111035-4818
9Металлург Мг1951031942-5216
10Куньлунь1841202938-4916
11Амур1850103929-3615
12Нефтехимик19411121038-4715

 

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