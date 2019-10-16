"Спартак" потерпел третье поражение подряд в КХЛ, уступив "Сибири"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил со счетом 1:2 новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8321 зрителя.

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В составе "Сибири" шайбы забросили Евгений Чесалин (42-я минута) и Александр Шаров (52). У "Спартака" отличился Артем Федоров (23). Свой 500-й матч в КХЛ провел капитан "Спартака" Анатолий Никонцев, на счету 29-летнего форварда 168 (96 шайб + 72 передачи) очков.

"Спартак" потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 18 очков после 19 матчей. "Сибирь" идет пятой на Востоке, имея в активе 22 очка после 17 встреч.

В следующем матче 20 октября красно-белые сыграют на выезде с петербургским СКА, "Сибирь" двумя днями ранее встретится в гостях с "Сочи".

В другом матче игрового дня "Сочи" на домашней площадке уступил в овертайме магнитогорскому "Металлургу" (3:4). Сочинский клуб продлил серию поражений до пяти матчей.