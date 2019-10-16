ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
В составе "Динамо" шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).
Защитник "Динамо" Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против "Сочи" (2:0) 13 октября. Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.
ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.
ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".
В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в овертайме обыграло в гостях "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 4:3.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|18
|13
|1
|1
|0
|1
|2
|64-24
|31
|2
|СКА
|19
|9
|2
|0
|1
|1
|6
|46-37
|24
|3
|Витязь
|17
|9
|1
|3
|1
|0
|3
|44-27
|27
|4
|Динамо Мск
|19
|8
|1
|0
|2
|1
|7
|48-47
|21
|5
|Торпедо
|19
|6
|3
|1
|1
|0
|8
|49-50
|21
|6
|Йокерит
|15
|6
|2
|1
|0
|1
|5
|43-41
|19
|7
|Спартак
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|45-52
|18
|8
|Северсталь
|18
|4
|1
|3
|0
|1
|9
|42-50
|17
|9
|Динамо Мн
|17
|4
|2
|0
|2
|1
|8
|46-50
|15
|10
|Сочи
|18
|4
|1
|0
|1
|4
|8
|35-49
|15
|11
|Локомотив
|17
|7
|0
|0
|0
|0
|10
|39-47
|14
|12
|Динамо Р
|18
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|30-67
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|16
|13
|0
|0
|0
|0
|3
|56-29
|26
|2
|Авангард
|17
|10
|1
|0
|1
|2
|3
|51-36
|25
|3
|Барыс
|17
|11
|0
|0
|0
|2
|4
|36-27
|24
|4
|Салават Юлаев
|18
|9
|0
|1
|2
|0
|6
|41-38
|22
|5
|Сибирь
|17
|9
|0
|0
|2
|2
|4
|34-33
|22
|6
|Адмирал
|17
|6
|3
|2
|0
|0
|6
|34-33
|22
|7
|Автомобилист
|18
|6
|3
|1
|0
|2
|6
|46-43
|22
|8
|Трактор
|20
|6
|2
|0
|1
|1
|10
|35-48
|18
|9
|Металлург Мг
|19
|5
|1
|0
|3
|1
|9
|42-52
|16
|10
|Куньлунь
|18
|4
|1
|2
|0
|2
|9
|38-49
|16
|11
|Амур
|18
|5
|0
|1
|0
|3
|9
|29-36
|15
|12
|Нефтехимик
|19
|4
|1
|1
|1
|2
|10
|38-47
|15