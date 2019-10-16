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КХЛ

ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

Армейцы выиграли со счетом 2:1 и продолжили возглавлять таблицу Западной конференции
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

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В составе "Динамо" шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).

Защитник "Динамо" Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против "Сочи" (2:0) 13 октября. Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".

В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в овертайме обыграло в гостях "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 4:3.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА18131101264-2431
2СКА1992011646-3724
3Витязь1791310344-2727
4Динамо Мск1981021748-4721
5Торпедо1963110849-5021
6Йокерит1562101543-4119
7Спартак1941213845-5218
8Северсталь1841301942-5017
9Динамо Мн1742021846-5015
10Сочи1841014835-4915
11Локомотив17700001039-4714
12Динамо Р18330001230-6712
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс16130000356-2926
2Авангард17101012351-3625
3Барыс17110002436-2724
4Салават Юлаев1890120641-3822
5Сибирь1790022434-3322
6Адмирал1763200634-3322
7Автомобилист1863102646-4322
8Трактор20620111035-4818
9Металлург Мг1951031942-5216
10Куньлунь1841202938-4916
11Амур1850103929-3615
12Нефтехимик19411121038-4715

 

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Капризов: хоккеисты ЦСКА не показали лучшей игры в матче с "Динамо"
Армейцы выиграли со счетом 2:1
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