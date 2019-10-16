ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Столичный ЦСКА победил московское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе "Динамо" шайбу забросил Андре Петерссон (13-я минута). У ЦСКА отличились Антон Слепышев (23) и Максим Мамин (46).

Защитник "Динамо" Михал Чайковски, отдавший передачу, набрал очки в четвертом матче подряд (1 шайба + 5 передач). Форвард ЦСКА Михаил Григоренко пропустил встречу, он получил повреждение в матче против "Сочи" (2:0) 13 октября. Защитник "Динамо" Юусо Хиетанен провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА продлил серию побед в чемпионате до пяти матчей. "Динамо" в шестой раз подряд уступило ЦСКА на домашней арене, команда не может победить армейцев на своем льду с января 2017 года.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".

В другом матче игрового дня рижское "Динамо" в овертайме обыграло в гостях "Барыс" (Нур-Султан) со счетом 4:3.