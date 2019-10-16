Крикунов: хоккеист "Динамо" Петерссон получил травму в матче с ЦСКА

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Шведский нападающий московского "Динамо" Андре Петерссон получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

Встреча в среду завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. Петерссон, а также форвард Вячеслав Кулемин получили повреждения по ходу третьего периода, после чего на льду не появлялись. Петерссон является лучшим снайпером команды с 7 шайбами в 18 играх, на счету Кулемина 6 голов.

"Потеряли, похоже, Петерссона. Но там был чистый силовой прием, вопросов нет. Кулемин - 50 на 50, может, выйдет", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Динамо" посетовал на слабую реализацию моментов. "Мы забросили всего одну шайбу, хотя имели моменты, чтобы забить не одну. В целом я доволен действиями своих подопечных, но проиграть 1:2 всегда неприятно, проще 0:5, когда понимаешь, что чисто. А так, получилось, что мы не использовали свои моменты, будем работать дальше над этим", - отметил Крикунов.

Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко после 19 игр. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября.