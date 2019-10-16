Шипачев: Капризов в полном порядке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов провел отличный матч против московского "Динамо" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), считает капитан бело-голубых Вадим Шипачев. Об этом он рассказал журналистам.

ЦСКА шестой раз подряд обыграл в гостях московское "Динамо" в КХЛ

В среду ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 2:1. Шипачев сделал результативную передачу и догнал Капризова в списке бомбардиров "регулярки". У обоих хоккеистов по 21 очку.

"Капризов в полном порядке, и парень он хороший. Думаю, что его ждет суперское будущее", - сказал Шипачев.

Он считает, что "Динамо" провело неплохую игру, несмотря на поражение. "Создавали моменты, значит, рисунок игры был неплохим, надо забивать голы, как еще выигрывать? Забивать не можем, значит, надо тренироваться. Было много моментов, в штанги попадали, но не получилось использовать, значит, мы плохо что-то делали", - отметил Шипачев.

В прошлом сезоне "Динамо" и ЦСКА встретились в 1/4 финала Кубка Гагарина, четвертый матч серии на домашней площадке "Динамо" также завершился волевой победой ЦСКА со счетом 2:1. "Сравнивать нет смысла. У них уже состав другой, у нас тоже", - заключил Шипачев.

ЦСКА набрал 31 очко и лидирует в таблице Западной конференции. "Динамо" имеет в активе 21 очко и идет на четвертом месте. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с китайским "Куньлунем" 19 октября. В тот же день ЦСКА дома встретится с челябинским "Трактором".