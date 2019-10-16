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Бокс

Боксер Патрик Дэй умер в США после полученной во время поединка травмы

Бой состоялся 13 октября, после нокаута в 10-м раунде спортсмена отправили в больницу, где он впал в кому и больше не приходил в сознание
Патрик Дэй (справа) AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Патрик Дэй (справа)
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 17 октября. Американский боксер Патрик Дэй умер в возрасте 27 лет, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в ходе поединка с Чарльзом Конвеллом в Чикаго. Об этом сообщила в среду газета USA Today со ссылкой на агента спортсмена.

Поединок проходил 13 октября перед главным боем вечера между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. Дэй оказывался в нокдауне в четвертом и восьмом раундах, а в 10-м раунде был нокаутирован. Рефери сразу вызвал на ринг врачей, которые отправили боксера в больницу, куда его доставили уже в бессознательном состоянии. Спортсмену провели срочную операцию, после чего Дэй впал в кому и уже не приходил в сознание.

"Патрику не нужно было боксировать, ведь он был из хорошей семьи, умен, образован и имел другие возможности, чтобы заработать на жизнь. Зная риски, с которыми сталкивается каждый боец, когда выходит на ринг, он все равно выбрал бокс. Это то, что Патрик любил делать. Этим он вдохновлял людей, бокс помогал ему чувствовать себя живым", - сказал промоутер Лу ДиБелла.

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В июле текущего года сразу два боксера скончались от полученных во время боев травм. Сначала это произошло с российским спортсменом Максимом Дадашевым, а позже по аналогичной причине умер аргентинец Уго Сантильян. Соперник Дэя после боя дал свой комментарий.

"Я никогда не хотел, чтобы это случилось. Я всего лишь хотел победить. Если бы была возможность все вернуть назад, то сделал бы это. Никто не заслуживает подобного", - сказал Конвелл.

Дэй провел 22 боя. В послужном списке американца 17 побед (16 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

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