Боксер Патрик Дэй умер в США после полученной во время поединка травмы

ТАСС, 17 октября. Американский боксер Патрик Дэй умер в возрасте 27 лет, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в ходе поединка с Чарльзом Конвеллом в Чикаго. Об этом сообщила в среду газета USA Today со ссылкой на агента спортсмена.

Поединок проходил 13 октября перед главным боем вечера между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном. Дэй оказывался в нокдауне в четвертом и восьмом раундах, а в 10-м раунде был нокаутирован. Рефери сразу вызвал на ринг врачей, которые отправили боксера в больницу, куда его доставили уже в бессознательном состоянии. Спортсмену провели срочную операцию, после чего Дэй впал в кому и уже не приходил в сознание.

"Патрику не нужно было боксировать, ведь он был из хорошей семьи, умен, образован и имел другие возможности, чтобы заработать на жизнь. Зная риски, с которыми сталкивается каждый боец, когда выходит на ринг, он все равно выбрал бокс. Это то, что Патрик любил делать. Этим он вдохновлял людей, бокс помогал ему чувствовать себя живым", - сказал промоутер Лу ДиБелла.