Теннисист Рублев вышел в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев переиграл белоруса Егора Герасимова во втором круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

21-летний россиянин оказался сильнее со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2. Соперники встретились впервые. В 1/4 финала шестой сеяный турнира сыграет с сербом Николой Милоевичем, который ранее в четверг переиграл россиянина Алена Авидзбу (7:5, 6:0).

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

26-летний Герасимов занимает 98-е место в рейтинге ATP.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов.