Рублев считает хорошую физическую форму причиной выхода в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев считает, что переиграл белоруса Егора Герасимова во втором круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" за счет лучшей физической формы в конце матча. Об этом он заявил журналистам.

21-летний Рублев одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (6:8), 6:2. Соперники встретились впервые. В 1/4 финала шестой сеяный турнира сыграет с сербом Николой Милоевичем, который ранее в четверг переиграл россиянина Алена Авидзбу (7:5, 6:0).

"Матч для меня получился тяжелым - я вполне мог и проиграть. Но в третьем сете я себя чувствовал хорошо и понимал, что могу прибавлять. Наверное, это мне и помогло выиграть, потому что я почувствовал, что Егор "подсел". Я этим воспользовался", - сказал Рублев.

"Знаю Егора очень давно, у него очень высокий уровень, но ему не везло. Долгое время он не играл из-за травм. Но сейчас, в конце сезона он показывает невероятную игру", - добавил Рублев.

Рублев занимает 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету один титул на турнирах ATP. Высшим достижением Рублева на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017). 26-летний Герасимов занимает 98-е место в рейтинге ATP.

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель женского турнира получит 470 рейтинговых очков, мужского - 250 очков. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл россиянин Карен Хачанов.