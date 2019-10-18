Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ХК СКА обменял голкипера Кочеткова и форварда Бывальцева в "Витязь"

Взамен клуб из Санкт-Петербурга получил вратаря Александра Самонова и нападающего Артема Швеца-Рогового
Петр Кочетков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Петр Кочетков
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обменял голкипера Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на вратаря Александра Самонова и форварда Артема Швеца-Рогового из подольского "Витязя". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

На эту тему
"Авангард" одержал третью победу подряд над СКА в КХЛ

Кочетков перешел в СКА в мае текущего года в результате обмена с "Сочи", 22 июня он был выбран клубом "Каролина" под общим 36-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали, хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы. В текущем сезоне 20-летний Кочетков провел за СКА шесть матчей, отражая в среднем 88,7% бросков. Бывальцев играл за СКА с 2018 года, всего в КХЛ он провел 234 матча, набрав 86 (36 шайб + 50 голевых передач) очков, в текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего пять (1+4) очков в 15 матчах.

Самонов выступал за "Витязь" с сезона-2012/13, в текущем сезоне 24-летний вратарь провел семь матчей, отражая в среднем 97,6% бросков. Всего в КХЛ на его счету 29 встреч при коэффициенте надежности 93,4%. Швец-Роговой играл за "Витязь" с сезона-2014/15, всего в КХЛ за клуб он провел 214 матчей, набрав 71 (27+44) очко, в текущем сезоне на счету 24-летнего форварда шесть (3+3) очков в 12 матчах.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 24 очка после 20 матчей и занимая первое место в дивизионе Боброва. "Витязь" идет третьим на Западе, имея в активе 29 очков после 18 встреч. Подмосковный клуб распологается на второй строчке в дивизионе Тарасова. "Витязь" в текущем сезоне установил рекордную победную серию в истории клуба, выиграв 10 встреч подряд в период с 4 сентября по 5 октября.

Реклама на ТАСС
Кубок мира по регби
Тренер сборной России по регби высказался против натурализации
Лин Джонс считает, что нужно продолжать воспитывать игроков внутри страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС