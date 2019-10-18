ХК СКА обменял голкипера Кочеткова и форварда Бывальцева в "Витязь"

Кочетков перешел в СКА в мае текущего года в результате обмена с "Сочи", 22 июня он был выбран клубом "Каролина" под общим 36-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали, хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы. В текущем сезоне 20-летний Кочетков провел за СКА шесть матчей, отражая в среднем 88,7% бросков. Бывальцев играл за СКА с 2018 года, всего в КХЛ он провел 234 матча, набрав 86 (36 шайб + 50 голевых передач) очков, в текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего пять (1+4) очков в 15 матчах.

Самонов выступал за "Витязь" с сезона-2012/13, в текущем сезоне 24-летний вратарь провел семь матчей, отражая в среднем 97,6% бросков. Всего в КХЛ на его счету 29 встреч при коэффициенте надежности 93,4%. Швец-Роговой играл за "Витязь" с сезона-2014/15, всего в КХЛ за клуб он провел 214 матчей, набрав 71 (27+44) очко, в текущем сезоне на счету 24-летнего форварда шесть (3+3) очков в 12 матчах.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 24 очка после 20 матчей и занимая первое место в дивизионе Боброва. "Витязь" идет третьим на Западе, имея в активе 29 очков после 18 встреч. Подмосковный клуб распологается на второй строчке в дивизионе Тарасова. "Витязь" в текущем сезоне установил рекордную победную серию в истории клуба, выиграв 10 встреч подряд в период с 4 сентября по 5 октября.