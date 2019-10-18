Исполком Болгарского футбольного союза принял отставку президента организации Михайлова

"Подал в отставку на исполкоме. Предпочел уйти, чтобы моя отставка сняла возникшее напряжение, а мои коллеги могли бы свободно продолжить работу, - приводит слова Михайлова с пресс-конференции "Канал 3". - Несу ответственность перед теми людьми, которые меня избирали на этот пост".

Михайлов подчеркнул, что не несет ответственности за слабые результаты национальной команды, руководство которой было доверено тренерам. Он добавил, что для развития футбола в стране было сделано все необходимое.

В понедельник в Софии прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась. Во вторник Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Позднее на сайте союза появилось сообщение, что Михайлов подаст в отставку на заседании исполкома.

Болгарская полиция продолжает розыск виновников инцидента на стадионе, в пятницу было задержано еще пять человек. К административной и уголовной ответственности на данный момент будут привлечены 16 человек.