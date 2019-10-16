Президент Болгарии считает, что в борьбе с футбольным хулиганством нужны драконовские меры

СОФИЯ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что государство должно принять драконовские меры в борьбе с хулиганством на футбольных матчах. Комментарий президента страны приводит газета "24 часа" .

Пятеро футбольных фанатов задержаны в Болгарии за проявления расизма на игре с англичанами

В понедельник в Софии прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась. Во вторник Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации Борислава Михайлова. Позднее на сайте союза появилось сообщение, что Михайлов подал в отставку.

"Государство должно применить драконовские меры по отношению к футбольному хулиганству. Пока политики используют группы фанатов в протестах и контрпротестах, рецидивы будут продолжаться", - отметил Радев.

"Футбол - это зеркало состояния государства, как управляется государство, так управляется и болгарский футбол. События вчерашнего дня это доказывают, - продолжил Радев. - Ни одна спортивная федерация, в том числе Болгарский футбольный союз (БФС), не может нести полную ответственность за поведение фанатов, не может взять на себя роль правоохранительных органов и государства. Поэтому требование отставки [Борислава Михайлова] - это бегство от ответственности людей, которые по закону должны ее нести".

По мнению Радева, жестким требованием об отставке Михайлова государство грубым и недопустимым образом вмешалось в работу независимой федерации.