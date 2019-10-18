Француз Маннарино вышел в полуфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу 31-летнего француза. Маннарино посеян на турнире под седьмым номером, Лайович имел четвертый номер посева.

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Француз Адриан Маннарино переиграл серба Душана Лайовича в четвертьфинальном матче теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Теннисисты встречались между собой в третий раз, впервые победу одержал Маннарино. В полуфинале турнира французский спортсмен сыграет с победителем матча между итальянцем Андреасом Сеппи и действующим победителем турнира россиянином Кареном Хачановым (2), который состоится позднее в пятницу.

Маннарино, который в прошлом году дошел до финала Кубка Кремля, занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 44-е место, в его активе один титул ATP. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2013, 2017, 2018).

29-летний Лайович идет на 32-й позиции в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением серба является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Франции (2014).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков. В прошлом году соревнования в мужском одиночном разряде выиграл Хачанов.