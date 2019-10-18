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"ВТБ Кубок Кремля"

Бенчич сыграет с Младенович в полуфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

В матче 1/4 финала турнира представительница Швейцарии победила бельгийку Кирстен Флипкенс
Белинда Бенчич AP Photo/Seth Wenig
Описание
Белинда Бенчич
© AP Photo/Seth Wenig

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Десятая ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич (3-й номер посева) обыграла представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс в четвертьфинале турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:1 в пользу 22-летней Бенчич. Теннисистки встречались в четвертый раз, в третий раз победу одержала Бенчич. В полуфинале турнира швейцарка сыграет с француженкой Кристиной Младенович, которая в четвертьфинале обыграла восьмую ракетку мира голландку Кики Бертенс (2).

33-летняя Флипкенс занимает 120-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе один титул WTA. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2013).

Бенчич занимает в мировом рейтинге 10-ю строчку, на ее счету три титула WTA. Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал на Открытом чемпионате США (2019).

Кубок Кремля завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла россиянка Дарья Касаткина.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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