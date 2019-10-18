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Футбол в России

Ближайшие туры Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Льва Яшина

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения знаменитого вратаря

ТАСС, 18 октября. Ближайшие туры Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) будут посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

22 октября исполнится 90 лет со дня рождения Яшина. В четверг о проведении подобной акции сообщила Российская премьер-лига (РПЛ).

"Матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и Профессиональной футбольной лиги по решению исполкома РФС будут посвящены памяти Льва Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий легендарного вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин стал победителем Олимпийских игр 1956 года и чемпионата Европы 1960 года, а также серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место.

В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная главным редактором France Football Габриэлем Ано в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Именем Яшина назван символический клуб, куда входят футбольные вратари российских и советских клубов, сохранившие в неприкосновенности свои ворота в 100 и более играх. Именно Яшин первым достиг рубежа в 100 "сухих" матчей в чемпионатах СССР.

В сентябре журнал France Football учредил премию лучшему футбольному голкиперу, которая будет носить имя советского вратаря. 21 октября будет оглашен список из 10 претендентов, 2 декабря - победитель. Яшин скончался в 1990 году на 61-м году жизни

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