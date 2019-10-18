Действующий победитель Кубка Кремля Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проиграл итальянцу Андреасу Сеппи в четвертьфинале теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля". Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское" в Москве.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 35-летнего итальянца. В полуфинале Сеппи сыграет с французом Андрианом Маннарино (7-й номер посева), который в матче 1/4 финала обыграл серба Душана Лайовича (4). В финале розыгрыша прошлого года Хачанов обыграл Маннарино в двух сетах.

23-летний Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает восьмое место, в его активе четыре титула ATP. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019).

35-летний Сеппи идет в мировом рейтинге на 72-й строчке, на его счету три титула ATP. На турнирах серии Большого шлема высшим достижением Сеппи является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2013, 2015, 2017, 2018), Франции (2012) и Уимблдона (2013).

Турнир завершится 20 октября. Общий призовой фонд составляет $1,955 млн, победитель мужского турнира получит 250 рейтинговых очков.