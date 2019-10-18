Атмосфера важнее результата. Джонс продолжит тренировать сборную России по регби

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) продлит контракт с валлийским тренером национальной команды Лином Джонсом на двухлетний срок. Соответствующее решение было принято по итогам заседания высшего совета ФРР в пятницу.

"Федерация продлит контракт с Джонсом. Соглашение будет продлено на два года", - сказали ТАСС в пресс-службе ФРР. Валлийский специалист возглавляет сборную России с августа 2018 года.

9 октября сборная России завершила выступление на Кубке мира, по итогам групповой стадии команда Джонса заняла последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).

В пятницу Джонс отчитался перед членами высшего совета ФРР, отметив, что выступление на Кубке мира позволило привлечь внимание к виду спорта в России, несмотря на четыре поражения в четырех матчах.

"Участие России в Кубке мира оставило много позитивных вещей, СМИ стали больше говорить о регби. Первый запоминающийся для меня момент - это первая попытка, второй - благодарность зрителей после матча с Японией, третий - когда мы собрались после Кубка мира и смотрели видеофрагменты за весь год. Тогда игроки встали и спели гимн России, это невероятно", - сказал Джонс.

Начали гореть глаза

Работа с Джонсом положительно сказалась на национальной команде, заявил на заседании в пятницу глава Федеральной антимонопольной службы России, председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.