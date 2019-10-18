Атмосфера важнее результата. Джонс продолжит тренировать сборную России по регби

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) продлит контракт с валлийским тренером национальной команды Лином Джонсом на двухлетний срок. Соответствующее решение было принято по итогам заседания высшего совета ФРР в пятницу.
"Федерация продлит контракт с Джонсом. Соглашение будет продлено на два года", - сказали ТАСС в пресс-службе ФРР. Валлийский специалист возглавляет сборную России с августа 2018 года.
9 октября сборная России завершила выступление на Кубке мира, по итогам групповой стадии команда Джонса заняла последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. За весь турнир россияне смогли занести одну попытку, ее сделал Кирилл Голосницкий в первом матче турнира с командой Японии (10:30). Во втором матче российская сборная уступила команде Самоа (9:34), в третьем - сборной Ирландии (0:35), в четвертом - Шотландии (0:61).
В пятницу Джонс отчитался перед членами высшего совета ФРР, отметив, что выступление на Кубке мира позволило привлечь внимание к виду спорта в России, несмотря на четыре поражения в четырех матчах.
"Участие России в Кубке мира оставило много позитивных вещей, СМИ стали больше говорить о регби. Первый запоминающийся для меня момент - это первая попытка, второй - благодарность зрителей после матча с Японией, третий - когда мы собрались после Кубка мира и смотрели видеофрагменты за весь год. Тогда игроки встали и спели гимн России, это невероятно", - сказал Джонс.
Начали гореть глаза
Работа с Джонсом положительно сказалась на национальной команде, заявил на заседании в пятницу глава Федеральной антимонопольной службы России, председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.
"Некоторое время назад наша команда производила впечатление забитого животного, глаза не горели. И даже в матчах с командами европейского дивизиона игроки испытывали страх. На Кубке мира ребята бились по-настоящему, не щадя себя. Лину Джонсу удалось создать атмосферу в команде, уважение к игрокам, к стране и к флагу", - сказал Артемьев.
"Тренерский штаб полностью контролировал весь тренировочный процесс. Мы видели великолепную схватку, которая удивляла. При этом наших трехчетвертных не было видно вообще. Эта команда на чемпионате Европы точно была бы в призах", - добавил Артемьев, отметив, что работа тренерского штаба признана высшим советом удовлетворительной.
Сам Джонс высказал мнение по поводу возможной натурализации игроков ради улучшения результата сборной России. "В мире есть команды, которые выступают собственными воспитанниками. Это в том числе и Россия. Думаю, мы должны продолжать воспитывать игроков внутри страны, они обучаемы, и эта работа реальна", - сказал Джонс.
Снежное регби
Также в рамках высшего совета состоялось обсуждение перспектив снежного регби. Артемьев отметил, что у данной разновидности регби есть хорошие шансы войти в программу Олимпийских игр.
"Думаю, что такой вид, как снежное регби, украсил бы Олимпиаду. Перспективы достаточно велики", - сказал Артемьев.
Первый чемпионат Европы по снежному регби пройдет в Москве 21-22 декабря. Члены высшего совета указали на необходимость добиться попадания в демонстрационные виды спорта на Олимпийских играх 2026 года.