Более 700 человек примут участие в международном турнире по брейкингу ROBC-2019 в Москве

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Участниками международного турнира Russian Open Breaking Competition (ROBC) в Москве станут более 700 человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

Вся правда о брейк-дансе. Что нужно знать о новой олимпийской дисциплине

Турнир стартовал в Москве 18 октября, соревновательная часть пройдет 19 и 20 октября.

"Соревнования Russian Open Breaking Competition проводятся в Москве во второй раз. Важно отметить, что нам уже удалось включить ROBC в международный календарь соревнований, фактически мы создали идеальную площадку для брейкдансеров со всего мира. К нам едут с удовольствием, о чем говорит тот факт, что в соревнованиях примут участие более 700 человек из 15 стран", - рассказал Пермяков.

"Брейкинг сейчас переживает пик своего развития. В первую очередь это связано с включением вида спорта в олимпийскую программу. Теперь к брейкерам повышенное внимание не только со стороны любителей этого вида спорта, но и, что очень важно, со стороны всего спортивного сообщества. Брейкинг выходит на мировую сцену", - добавил собеседник агентства.

Брейкинг дебютирует в качестве олимпийского вида спорта на Олимпиаде 2024 года в Париже.