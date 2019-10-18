Пермяков: Дворец гимнастики Винер-Усмановой отлично подошел для турнира по брейкингу

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках отлично подходит для проведения спортивных мероприятий, в том числе международного турнира по брейкингу. Об этом ТАСС в пятницу рассказал исполнительный директор Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Вадим Пермяков.

Более 700 человек примут участие в международном турнире по брейкингу ROBC-2019 в Москве

Международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Competition (ROBC) пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 19 и 20 октября.

"В этом году мы решили провести мероприятие на новой площадке - в замечательном дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Объект многофункционален и отлично подходит для проведения соревнований по многим видам спорта. В эти выходные мы проводим на площадке соревнования по брейкингу, а на следующей неделе дворец примет недельный марафон по танцевальному спорту Russian Open Competition", - сообщил Пермяков.

В состав ЦХГ входит арена на 4 тыс. мест для проведения соревнований и тренировок с частично трансформируемыми трибунами и VIP-ложами, три тренировочных, два хореографических и один тренажерный зал, помещения для обслуживания спортсменов, тренеров и судей, в том числе медико-восстановительный центр и небольшая гостиница для спортсменов, пресс-центр.

На 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне в июне было одобрено включение брейк-данса в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида на юношеских Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе в октябре. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев.