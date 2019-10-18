Соперник "Локомотива" по ЛЧ "Байер" крупно проиграл в матче чемпионата Германии

ТАСС, 18 октября. "Байер" со счетом 0:3 уступил "Айнтрахту" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Дублем в матче отметился Гонсалу Пасиенсия (4-я и 17-я минуты), второй мяч португалец забил с пенальти, один гол на счету Баса Доста (80).

"Байер" не проигрывал три матча подряд в чемпионате, одержав две победы и один раз сыграв вничью, "Айнтрахт" не проигрывает на протяжении четырех матчей подряд, на счету клуба две победы и две ничьи.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Байер" (14 очков) опустился на восьмое место, "Айнтрахт" (14) поднялся на седьмую строчку. В следующем туре "Байер" примет "Вердер" 26 октября, "Айнтрахт" днем позднее сыграет в гостях с менхенгладбахской "Боруссией".

"Байер" является соперником московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов, в первом матче между командами, который прошел в Германии, российский клуб одержал победу со счетом 2:1. Вторая встреча пройдет в Москве 26 ноября.