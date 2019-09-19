Победа за счет характера. "Локомотив" обыграл "Байер" в первом матче группового этапа ЛЧ

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Серебряный призер чемпионата России по футболу прошлого сезона московский "Локомотив" в матче первого тура группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов на выезде одержал победу над немецким "Байером". Встреча, прошедшая в Леверкузене на "Бай-Арене", завершилась со счетом 2:1.

В составе гостей точными ударами отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Усилий хозяев поля хватило лишь на то, чтобы суметь вынудить защитника москвичей Бенедикта Хёведеса поразить собственные ворота. Немец огорчил Маринато Гилерме, срезав мяч после удара Чарлеса Арангиса.

Для команд эта игра стала первой в истории турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее "Локомотив" восемь раз встречался с немецкими клубами, одержав всего одну победу при семи поражениях. Для "Байера" матч стал 12-м в истории противостояния с российскими командами. Теперь у леверкузенцев в активе по четыре победы, ничьи и поражения.

Для "Локомотива" выездная победа в еврокубках стала первой с февраля 2018 года, когда москвичи со счетом 3:2 во Франции обыграли "Ниццу" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В Лиге чемпионов железнодорожники в предыдущий раз побеждали в гостях в матче первого группового этапа сезона-2002/03 против турецкого "Галатасарая" - 2:1.

Спекулянты не дремали

Многие болельщики "Локомотива", приехавшие в Германию в день матча, не спешили отправляться в Леверкузен. За пару часов до игры на пути от станции можно было встретить группы российских любителей футбола, которые спокойно шли по направлению к арене. Неподалеку от стадиона спекулянты предлагали фанатам "Локомотива" купить билеты по цене, которая превышала номинал более чем в три раза. Уже на подходе к "Бай-Арене" можно было стать свидетелем прохода активных фанатов "Байера", в грубой форме требовавших у каждого, кто снял их появление рядом со стадионом, удалить запись.