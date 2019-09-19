Победа за счет характера. "Локомотив" обыграл "Байер" в первом матче группового этапа ЛЧ

ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 19 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Серебряный призер чемпионата России по футболу прошлого сезона московский "Локомотив" в матче первого тура группового этапа нового розыгрыша Лиги чемпионов на выезде одержал победу над немецким "Байером". Встреча, прошедшая в Леверкузене на "Бай-Арене", завершилась со счетом 2:1.
В составе гостей точными ударами отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов. Усилий хозяев поля хватило лишь на то, чтобы суметь вынудить защитника москвичей Бенедикта Хёведеса поразить собственные ворота. Немец огорчил Маринато Гилерме, срезав мяч после удара Чарлеса Арангиса.
Для команд эта игра стала первой в истории турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Ранее "Локомотив" восемь раз встречался с немецкими клубами, одержав всего одну победу при семи поражениях. Для "Байера" матч стал 12-м в истории противостояния с российскими командами. Теперь у леверкузенцев в активе по четыре победы, ничьи и поражения.
Для "Локомотива" выездная победа в еврокубках стала первой с февраля 2018 года, когда москвичи со счетом 3:2 во Франции обыграли "Ниццу" в матче 1/16 финала Лиги Европы. В Лиге чемпионов железнодорожники в предыдущий раз побеждали в гостях в матче первого группового этапа сезона-2002/03 против турецкого "Галатасарая" - 2:1.
Спекулянты не дремали
Многие болельщики "Локомотива", приехавшие в Германию в день матча, не спешили отправляться в Леверкузен. За пару часов до игры на пути от станции можно было встретить группы российских любителей футбола, которые спокойно шли по направлению к арене. Неподалеку от стадиона спекулянты предлагали фанатам "Локомотива" купить билеты по цене, которая превышала номинал более чем в три раза. Уже на подходе к "Бай-Арене" можно было стать свидетелем прохода активных фанатов "Байера", в грубой форме требовавших у каждого, кто снял их появление рядом со стадионом, удалить запись.
В день матча основных команд состоялась встреча Юношеской лиги УЕФА, где "Локомотив" сыграл вничью с "Байером", уступая со счетом 0:2. На обоих матчах численное преимущество было у болельщиков немецкой команды. Однако фанаты гостей на главной встрече часто перехватывали инициативу, скандирования на русском языке разносились под сводами "Бай-Арены".
Хозяева поля завладели мячом со стартового свистка, но долгое время не могли создать реальных угроз воротам Гилерме. Гости ответили на это высоким прессингом, а "Байер" оказался не готов к такому. На 16-й и 37-й минутах активные действия железнодорожников вынудили леверкузенцев ошибаться, что привело к мячам Крыховяка и Баринова соответственно. Между ними уместился автогол Хёведеса, который не сильно сказался на психологическом состоянии железнодорожников.
Во втором тайме фанаты "Байера" пытались оказать моральное давление на игроков "Локомотива", но футболисты не дрогнули. На острые атаки хозяев поля они отвечали редкими, но опасными выпадами. В концовке напряжение у ворот Гилерме достигло максимального уровня, однако голкипер не позволил больше никому отправить мяч в сетку.
"Мне кажется, нам удалось победить за счет характера. Футболисты в очередной раз показали, что сложности их не пугают, это свидетельство высокого уровня команды", - сказал ТАСС после финального свистка генеральный директор "Локомотива" Василий Кикназде.
"Локомотив" грамотно сыграл без мяча
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча отметил, что его команде удалось одержать первую выездную победу в Лиге чемпионов за 17 лет благодаря правильному плану на игру. "Веру в победу до футболистов пришлось донести через правильный выбор тактики, через дисциплину. Есть игра с мячом и без мяча - сегодня мы хорошо действовали без мяча, поэтому и победили. Ребята молодцы, они главные герои, выполнили свою работу блестяще", - сказал Семин.
Его коллега из "Байера" Петер Бос посетовал на потери, совершенные футболистами немецкой команды в эпизодах с пропущенными мячами. "Сложно побеждать, когда допускаешь такие ошибки", - признал голландский специалист.
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, подводя итоги матча, вспомнил о неудачном выступлении команды в Лиге чемпионов сезона-2018/19. "Сделан первый шаг, мы уже набрали столько же очков, сколько и в прошлом году. Команда накопила опыт. Сегодня все футболисты играли самоотверженно, хотел бы сказать спасибо им и тренерскому штабу за то, как они подготовились", - сказал Мещеряков.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Локомотив" проведет в Москве 1 октября. Соперником железнодорожников станет испанский "Атлетико", который в первом туре сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" (2:2). Таким образом, до октября именно "Локомотив" будет возглавлять турнирную таблицу группы D.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Локомотив"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|2
|"Ювентус"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|3
|"Атлетико"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|4
|"Байер"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0