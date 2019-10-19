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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Самодурова победила на турнире в Минске

Второе место заняла южнокорейская фигуристка Ким Ха Ныль (178, 82), третье - представительница Азербайджана Екатерина Рябова
Софья Самодурова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Софья Самодурова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Российская фигуристка Софья Самодурова одержала победу на турнире Ice Star, который проходит в Минске.

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17-летняя россиянка получила 187,16 балла в сумме за короткую и произвольную программы. Вторую строчку заняла южнокорейская фигуристка Ким Ха Ныль (178, 82), третью - представительница Азербайджана Екатерина Рябова (166,41).

После короткой программы у мужчин россиянин Артем Ковалев занимает второе место (74,92), лидирует итальянец Даниэль Грассль (85,42), третьим идет представитель Эстонии Александр Селевко (74,39).

Позднее в субботу произвольный танец представят танцевальные дуэты. После ритм-танца россияне Аннабель Морозова и Андрей Багин идут на третьем месте, набрав 75,25 балла. Лидирует испанский дуэт Сара Уртадо и Кирилл Халявин (76,08), второе место занимают украинцы Александра Назарова и Максим Никитин (75,35).

Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Завершатся соревнования в воскресенье произвольной программой у мужчин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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