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"ВТБ Кубок Кремля"

Теннисисты Демолинер и Мидделкоп стали победителями "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде

В финале четвертые сеяные переиграли итальянца Симоне Болелли и аргентинца Андреса Мольтени

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Бразилец Марсело Демолинер и голландец Матве Мидделкоп стали победителями теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" в мужском парном разряде. Юбилейный, 30-й Кубок Кремля проходит на арене крытого ледового дворца "Крылатское".

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В финале четвертые сеяные переиграли итальянца Симоне Болелли и аргентинца Андреса Мольтени со счетом 6:1, 6:2.

30-летний Демолинер занимает 52-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он завоевал один титул в паре на турнирах ATP. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема в парах является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019), Уимблдона (2015, 2017, 2019) и Открытого чемпионата США (2016).

36-летний Мидделкоп располагается на 63-м месте в парном рейтинге ATP, на его счету семь титулов в парных розыгрышах турниров под эгидой ATP. Его высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала Открытого чемпионата США (2017).

Турнир завершится 20 октября. В женском финале россиянка Анастасия Павлюченкова встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич, финалисты в мужском одиночном разряде определятся позднее в субботу. В прошлом году в мужских парных соревнованиях победу одержали американцы Остин Крайчек и Раджив Рам.

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"ВТБ Кубок Кремля"
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