Дебютный гол Хьюза в НХЛ принес "Нью-Джерси" победу над "Ванкувером"

Первый номер драфта НХЛ - 2017 Хишир подписал контракт с "Нью-Джерси" на $50 млн

Единственную шайбу в матче забросил 18-летний Джек Хьюз (15-я минута). Хьюз был выбран "Нью-Джерси" на драфте 2019 года под первым номером. Российский нападающий "Нью-Джерси" Никита Гусев провел на льду 8 минут 2 секунды и не сумел отметиться результативными действиями.

Для Хьюза шайба стала первой в карьере в НХЛ, всего он провел в составе команды восемь встреч, также на его счету одна результативная передача. В составе "Ванкувера" выступает старший брат Джека - защитник Куин Хьюз.

Второй номер драфта 2019 года, 18-летний финн Каапо Какко, выступающий в составе "Нью-Йорк Рейнджерс", в пяти матчах набрал также два очка (1 гол + 1 результативная передача).

"Ванкувер" прервал серию из четырех побед подряд, "Нью-Джерси" одержал вторую победу кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции "Нью-Джерси" занимает 13-е место, набрав в восьми матчах 6 очков, "Ванкувер" идет на восьмой строчке на Западе, в активе клуба 8 очков. В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Аризону" 26 октября, "Ванкувер" 20 октября в гостях сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".