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Конгресс Международного союза биатлонистов

IBU создал независимый орган для рассмотрения допинговых нарушений в биатлоне

Подобную структуру ранее создала Международная ассоциация легкоатлетических федераций

МЮНХЕН, 19 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил создание независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU), который будет расследовать случаи, подрывающие целостность биатлона, включая допинговые дела. Решение было принято в субботу на внеочередном конгрессе IBU в Мюнхене, передает корреспондент ТАСС.

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BIU займется решением вопросов, связанных с антидопингом, нарушением этических норм, ставками и любыми видами манипуляций с результатами. При этом вердикт будет выносить независимый орган. Дела о нарушениях антидопинговых правил будут рассматриваться антидопинговым отделом Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, дела, не связанные с допингом, - общим отделом CAS.

Летом 2017 года аналогичный независимый орган был создан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Он получил название Athletics Integrity Unit (AIU).

Конгресс IBU также утвердил новую версию конституции организации. В частности, число максимальных сроков на посту президента и члена исполкома IBU сократилось с четырех до трех.

Также был принят кодекс целостности IBU, который укрепляет существующий этический кодекс и антидопинговые правила, обеспечивая не только защиту, но и более широкие полномочия по расследованию и наказанию за нарушение кодекса.

Теги
Конгресс Международного союза биатлонистов
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