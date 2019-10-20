Тедеско считает, что футболистам "Спартака" необходимо вернуть уверенность в себе

"Спартак" объявил о назначении Тедеско в понедельник, он сменил на посту главного тренера Олега Кононова. В субботу красно-белые сыграли вничью с "Рубином" (0:0) на своем поле в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Самое главное - футболистам нужно вернуть уверенность в своих силах, - сказал Тедеско. - После пяти поражений подряд [в чемпионате России] это трудно сделать. Ребята в матче с "Рубином" старались, пытались открываться, даже когда их прессинговали, мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее. Я рад был видеть, что ребята хотят работать, стараются сделать на поле то, о чем мы просим их на тренировках, это не всегда получается, но главное, что они стараются".

Капитаном команды в матче с "Рубином" являлся защитник Самуэль Жиго. Капитаном и вице-капитаном команды в сезоне-2019/20 являются защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин соответственно. Первый пропустил встречу против "Рубина" из-за дисквалификации, второй восстанавливается от травмы, полученной в начале октября на тренировке.

"Любой может быть капитаном, у нас много опытных ребят. Выбрать капитана было непросто, решение было принято уже в день матча. Лучше, когда капитаном является центральный защитник, это хороший знак, Самуэля в команде все любят, поэтому мы его выбрали капитаном на эту игру. Что касается Зобнина, то я надеюсь, что он вернется в строй на следующей неделе, но пока трудно сказать наверняка", - подчеркнул главный тренер "Спартака".

Игру с "Рубином" посетило 26844 зрителей, "Открытие-Арена" вмещает около 45 тыс. болельщиков. "В первую очередь, хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сейчас в команде сложилась непростая ситуация. У команды было пять поражений подряд, возможно, именно поэтому сегодня стадион не был заполнен полностью. Теперь все зависит от нас, чтобы заполнить трибуны", - отметил Тедеско.

"У тренерского штаба есть идеи"

В матче 14-го тура РПЛ "Спартак" в гостях сыграет против московского "Локомотива", игра пройдет 27 октября и начнется в 16:30 мск. "Локомотив" - очень хорошая команда. Они играют в Лиге чемпионов, потому что заслуживают этого. У них много опытных и молодых футболистов", - заявил Тедеско.

"Мы проанализируем соперника, думаю, что у нас будет больше шансов одержать победу в следующей игре. Может, мы что-то поменяем в тактике, может, оставим все как есть. У нас есть решения, идеи, с "Рубином" мы пытались обкатать всего лишь пару из них. Конечно, у меня всегда есть идеи, это моя работа, иначе меня бы сюда не пригласили", - заключил главный тренер "Спартака".

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах.