Начало долгого пути. "Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в дебютном матче Тедеско

"Спартак" объявил о назначении 34-летнего специалиста в понедельник. Он сменил Олега Кононова, который покинул клуб после домашнего поражения от "Оренбурга" (1:2) в домашнем матче чемпионата России. Тедеско имел в распоряжении всего лишь несколько дней, чтобы познакомиться с командой и определить стратегию на ближайшую игру. На предматчевой пресс-конференции он отметил, что команда готова к совместной работе и нововведениям.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со счетом 0:0 с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала дебютной для Доменико Тедеско на посту главного тренера красно-белых.

Адаптация Тедеско в клубе, если верить самому специалисту, пока проходит успешно. Судя по всему, руководство красно-белых готово сделать многое, чтобы новый главный тренер чувствовал себя комфортно. Например, по просьбе Тедеско весь тренировочный процесс теперь будет проходить в нескольких метрах от "Открытие-Арены" на базе в Тушино, а сам специалист будет работать в офисе на стадионе.

Перед матчем с "Рубином" Тедеско внес несколько изменений в обойму, оставшуюся по наследству от Кононова. Во втором матче подряд место в стартовом составе получил полузащитник Наиль Умяров; примечательно, что дебют 19-летнего футболиста в стартовом составе состоялся уже после увольнения Кононова - в игре с "Краснодаром" (1:2). Тедеско решил сыграть без ярко выраженного нападающего, оставив Эсекьеля Понсе в запасе, зато в строй вернулся способный сыграть как в атаке, так и в полузащите Андре Шюррле, который пропустил игру прошлого тура.

Вместо Андрея Ещенко на позиции правого защитника сыграл Николай Рассказов. В матче против "Краснодара" красную карточку получил капитан и защитник красно-белых Георгий Джикия, а хавбек и вице-капитан Роман Зобнин пропускал встречу с "Рубином" из-за травмы. Роль капитана досталась еще одному игроку обороны и лучшему бомбардиру "Спартака" в текущем сезоне Самуэлю Жиго, на счету которого четыре забитых мяча.

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо вынужден был оставить полузащитника Александра Ташаева вне заявки на игру. Футболист, права на которого принадлежат "Спартаку", пропускал матч по условиям арендного соглашения. Его место в составе занял Александр Зуев, также успевший поиграть за красно-белых.

Поздравили Симоняна и Яшина

Игра с "Рубином" проходила накануне 37-летней годовщины трагедии на стадионе "Лужники". После матча 1/16 финала Кубка УЕФА в 1982 году между "Спартаком" и нидерландским "Харлемом" в подтрибунном помещении произошла давка, в результате которой погибло 66 человек. Активные болельщики "Спартака" посвятили этому трагичному событию баннер "Север, пой за тех, кто покинул нас".

Однако перед матчем можно было найти много поводов и для позитива. Сначала диктор поздравил инклюзивную команду "Спартак" под руководством Виктора Морозова, которая стала победителем первенства России для детей и молодежи с заболеванием ДЦП в возрасте от 14 до 22 лет, и юные спортсмены совершили круг почета по стадиону. Затем самые приятные слова в честь 93-летия адресовали лучшему бомбардиру (160 голов) в истории "Спартака", первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Симоняну, который посетил прошедшую игру. Также зрители встретили громкими аплодисментами поздравления в адрес легендарного вратаря СССР и московского "Динамо", единственного обладателя Золотого мяча среди голкиперов Льва Яшина, которому 22 октября исполнилось бы 90 лет.

Провальный первый тайм от "Спартака"

После того, как главный арбитр встречи Сергей Лапочкин дал сигнал к началу встречи, Тедеско сразу погнал своих подопечных вперед. Практически каждое действие красно-белых он встречал аплодисментами. Однако сами футболисты не почувствовали энергию, исходящую от наставника, и не могли найти свою игру впереди. Более того, "Спартак" мог пропустить уже на четвертой минуте, когда мяч после рикошета от головы Жиго угодил в штангу.

Спустя шесть минут красно-белые снова были на грани гола, но не дотянувшийся до мяча на линии вратарской Павел Могилевец простил "Спартак". На 15-й минуте уже вратарь хозяев Александр Максименко спас свою команду, потащив сложный удар в верхний угол. На 18-й минуте "Рубин" был вынужден провести замену защитника Олега Данченко, который получил травму, на Егора Сорокина. Казанцы не сбавили, но стали действовать более осторожно, у красно-белых же не получалось довести свои атаки до логического завершения.

Зрители увидели первый опасный момент в исполнении хозяев на 34-й минуте. Шюррле прострелил с левого фланга в штрафную площадь, однако на передачу откликнулись только защитники "Рубина". Игроки гостей выбили мяч прямо на Гуса Тила, который, казалось, бил наверняка, но прекрасную реакцию продемонстрировал вратарь гостей Юрий Дюпин.

"Первый тайм не получился у "Спартака". Я заметил, что Тедеско хотел перестроить игру команды в другую схему и играть ромбом в зоне, где Алекс Крал играл чистого опорника, а Зелимхан Бакаев и Наиль Умяров - на инсайдных позициях; один из атакующих игроков опускался и двое были впереди. Но по первому тайму было видно, что игроки не поняли эту схему и она совершенно не работала, ведь для этого нужно время - они не знали, кто и когда выдвигается, кто и когда идет встречать. Поэтому первый тайм совершенно не удался", - заявил в беседе с ТАСС бывший защитник "Спартака" Рашид Рахимов.

"Спартак" прибавил во втором тайме

Вторую половину встречу красно-белые начали активнее. Игроки стали чаще играть низом, делать меньше верховых передач. На 51-й минуте Зелимхан Бакаев убежал со своей половины поля в контратаку, дошел до штрафной площади и выкатил под удар Шюррле, однако немец слишком долго обрабатывал мяч и пробил недостаточно сильно, чтобы послать мяч в сетку ворот.

Тедеско понимал, что нужно усилить линию нападения, поэтому в ход пошел нападающий Эсекьель Понсе, заменивший Тила. Затем поле покинул Шюррле, его место занял Резиуан Мирзов. Стоит отметить, что выход последнего добавил "Спартаку" креатива в нападении, но красно-белым по-прежнему не удавалось реализовать задумки главного тренера у ворот "Рубина".

Мирзов имел несколько отличных шансов для того, чтобы забить. На 72-й минуте высокую подачу на полузащитника в штрафную сделал Николай Рассказов, однако самоотверженно на выходе сыграл Дюпин, который не позволил спартаковцу обработать мяч и пробить практически в упор. Меньше минуты спустя Мирзов мастерски прорвался в штрафную площадь и сделал опасный прострел вдоль ворот, но в этот раз надежно сыграла оборона "Рубина".

Дюпин сделал несколько прекрасных спасений в концовке встречи, в некоторых моментах футболистам "Спартака" не хватало точности. Уже в компенсированное ко второму тайму время красно-белые могли и проиграть, если бы не прекрасная реакция Максименко при ударе после подачи со штрафного. В итоге встреча завершилась со счетом 0:0. Как сказал после игры лучший бомбардир в истории "Спартака" Никита Симонян, - "результат закономерен, он исходит из характера игры".

Тедеско доволен игрой "Спартака"

Безусловно, 34-летнему Тедеско еще нужно немало времени, чтобы привыкнуть к реалиям российского чемпионата и найти выход из кризиса, в котором оказалась команда. "Нам предстоит пройти очень долгий путь, мы должны его пройти", - сказал после матча специалист.