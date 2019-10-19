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Футбол в России

Тедеско остался доволен игрой "Спартака" во втором тайме матча против "Рубина"

Немецкий специалист отметил, что его команда пыталась забить во втором игровом отрезке
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско доволен тем, как его команда играла во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина". Об этом немецкий специалист, для которого эта встреча стала дебютной во главе "Спартака", рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

"Спартак" в субботу в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 0:0. Красно-белые прервали пятиматчевую серию поражений в чемпионате страны.

"Мне не понравился первый тайм, мы не очень хорошо играли в прессинге, - сказал Тедеско. - Соперник хорошо владел территорией, а мы прессинговали либо слишком рано, либо слишком поздно. Нам предстоит пройти очень долгий путь, мы должны его пройти".

"То, что мне понравилось, так это второй тайм - мы пытались забить. В концовке у нас было пять атакующих игроков. Команда пыталась забить, чтобы выиграть этот матч", - добавил главный тренер "Спартака".

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, "Рубин" располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. В 14-м туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Локомотивом", встреча состоится 27 октября. Казанцы двумя днями ранее примут екатеринбургский "Урал".

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