Тедеско остался доволен игрой "Спартака" во втором тайме матча против "Рубина"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско доволен тем, как его команда играла во втором тайме матча 13-го тура чемпионата России против "Рубина". Об этом немецкий специалист, для которого эта встреча стала дебютной во главе "Спартака", рассказал в эфире канала "Матч Премьер".

"Спартак" в субботу в Москве на "Открытие-Арене" сыграл вничью с "Рубином" со счетом 0:0. Красно-белые прервали пятиматчевую серию поражений в чемпионате страны.

"Мне не понравился первый тайм, мы не очень хорошо играли в прессинге, - сказал Тедеско. - Соперник хорошо владел территорией, а мы прессинговали либо слишком рано, либо слишком поздно. Нам предстоит пройти очень долгий путь, мы должны его пройти".

"То, что мне понравилось, так это второй тайм - мы пытались забить. В концовке у нас было пять атакующих игроков. Команда пыталась забить, чтобы выиграть этот матч", - добавил главный тренер "Спартака".

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, "Рубин" располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. В 14-м туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Локомотивом", встреча состоится 27 октября. Казанцы двумя днями ранее примут екатеринбургский "Урал".