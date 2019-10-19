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Футбол в России

"Спартак" сыграл вничью с "Рубином" в первом матче под руководством Тедеско

Встреча завершилась со счетом 0:0
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 0:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 26844 зрителей.

Матч против "Рубина" стал первой встречей для главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско во главе клуба, он сменил на этом посту Олега Кононова. На 18-й минуте защитник "Рубина" Олег Данченко был заменен из-за травмы, вместо него вышел Егор Сорокин. Встречу из-за удаления в гостевом матче прошлого тура с "Краснодаром" (1:2) пропускал капитан "Спартака" Георгий Джикия.

Перед матчем клуб поздравил бывшего игрока "Спартака", лучшего бомбардира в истории клуба, а ныне первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиту Симоняна, которому 12 октября исполнилось 93 года. Также перед игрой прошла минута молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей на стадионе "Лужники" 20 октября 1982 года. В тот день в концовке первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА сезона-1982/83 между "Спартаком" и голландским "Харлемом" (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас - "Лужники") произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек.

"Спартак" и "Рубин" встретились в 36-й раз в российской истории, московский клуб одержал 15 побед, 11 раз сильнее оказывались казанцы, 10 раз команды сыграли вничью.

В турнирной таблице "Спартак" занимает девятое место, набрав 15 очков в 13 встречах, "Рубин" располагается на восьмой строчке, также имея в активе 15 очков. "Спартак" прервал пятиматчевую серию поражений в чемпионатах России. "Рубин" не может обыграть "Спартак" в чемпионатах России на протяжении более чем пяти лет (пять ничьих и шесть поражений), в последний раз в чемпионате "Рубин" одержал победу над "Спартаком" в домашнем матче 20 апреля 2014 года (2:1). Также "Рубин" победил "Спартак" в матче 1/8 финала Кубка России сезона-2014/15 30 октября 2014 года (2:0 доп. вр.), это последняя победа "Рубина" над "Спартаком" во всех турнирах.

"Спартак" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" в 14-м туре РПЛ 27 октября, 25 октября "Рубин" примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1282221-626
3Краснодар1282225-1326
4Ростов1282223-1526
5ЦСКА1281319-1125
6Урал1352620-2717
7Уфа1243511-1115
8Рубин134368-1615
9Спартак1343613-1515
10Арсенал1242614-1814
11Крылья Советов1242617-1614
12Оренбург1242617-1914
13Сочи1233610-1512
14Ахмат133378-1912
15Динамо122468-1410
16Тамбов1322911-218

 

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