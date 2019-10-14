"Готов к давлению". Доменико Тедеско стал новым главным тренером "Спартака"

Презентация Тедеско состоялась на стадионе "Открытие-Арена", ее начало, запланированное на 17:00 мск, было задержано чуть больше чем на час. Как объяснил специалист во вступительном слове, задержка была связана с урегулированием формальностей с немецким клубом "Шальке", в котором он работал с июня 2017 года по май 2019-го. "Для меня большая честь быть тренером такой команды, как "Спартак", команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, это чувство меня очень радует", - добавил он в приветственном слове.

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в понедельник объявил о назначении немца итальянского происхождения Доменико Тедеско на пост главного тренера команды. Соглашение с 34-летним специалистом рассчитано до 31 мая 2021 года.

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, представивший Тедеско журналистам, отметил, что кандидатура немца была приоритетной, но не единственной. "Нового главного тренера мы обсуждали с советом директоров. Это был не единственный кандидат, но наш первый выбор. Я ему доверяю", - сказал представитель руководства московского клуба.

При этом Цорн не стал конкретизировать, какие задачи будут стоять перед новым главным тренером. "Сейчас рано говорить о целях и задачах. Давайте, сначала он познакомится с командой. Не хочется говорить о целях, нужно снять давление с тренера и игроков", - отметил гендиректор "Спартака". Тедеско же на вопрос о давлении со стороны фанатов и журналистов, ответил, что понимает, что бывает с командой, когда она проигрывает и заявил, что готов работать.

Давление, о котором идет речь, связано с неудачными результатами команды в последнее время - с 29 августа по 6 октября "Спартак" провел семь матчей во всех турнирах, потерпев шесть поражений и одержав победу в 1/16 финала Олимп - Кубка России над "Камазом" из Набережных Челнов, который выступает в третьем по силе дивизионе. В этот период уместилась отставка предыдущего главного тренера белоруса Олега Кононова, который проработал с командой 321 день, а также назначение исполняющим обязанности входившего в штаб Кононова Сергея Кузнецова, с которым команда на выезде проиграла "Краснодару" со счетом 1:2. После объявления о назначении Тедеско "Спартак" на официальном сайте сообщил, что все помощники бывшего главного тренера покидают команду. На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Тедеско на пресс-конференции рассказал, что помогать ему будут бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель, помогавший ему в юношеской команде "Штутгарта" и тренер вратарей Макс Урванчки, предыдущим местом работы которого был клуб второго по силе дивизиона чемпионата Германии "Эрцгебирге". Отвечать за физподготовку в "Спартаке" будет сербский специалист Владимир Чепзанович. Цорн, в свою очередь, в ответ на публикации в различных СМИ сообщил, что бывший помощник предпоследнего главного тренера команды итальянца Массимо Карреры Роман Пилипчук, не станет помогать Тедеско - в штабе немца на данный момент не будет российского помощника.

"Спартак" не будет играть как "Шальке"

До зимней паузы всем российским командам предстоит провести по семь матчей. Соперниками "Спартака" в этих играх в хронологическом порядке станут "Рубин" (19 октября, дома), "Локомотив" (27 октября, на выезде), "Арсенал" (4 ноября, дома), "Крылья Советов" (9 ноября, дома), "Урал" (24 ноября, на выезде), "Зенит" (1 декабря, на выезде) и "Ростов" (8 декабря, дома). С командой из Ростова-на-Дону красно-белым также предстоит в Москве встретиться 31 октября в 1/8 финала Кубка России.

По словам Тедеско, перед командой будет стоять задача набирать очки в каждой игре. "Мы будем прививать игрокам уверенность в себе. Сейчас надо команду взбодрить", - сказал главный тренер "Спартака".

"Про Кубок России говорить рано. Сначала нужно сыграть с "Рубином", а уже потом готовиться к игре с "Ростовом". Будем стараться добиться максимального результата", - добавил он, не став снимать высоких задач по выступлению в Кубке России.

Выбирая из двух вариантов, с каким счетом лучше победить, 1:0 или 4:3, новый главный тренер "Спартака" выбрал второй, отметив, что любит голы. На вопрос о том, станут ли при нем красно-белые упрощать игру, как в сезоне-2017/18 играл при нем "Шальке", он ответил: "Спартак" не будет играть так, как "Шальке" - будет другой стиль".

В немецкой прессе за Тедеско закрепилось прозвище "Хамелеон", связанное с тем, что его команды по ходу одного матча могут по шесть-семь раз менять тактическую схему, подстраиваясь под соперника. На просьбу охарактеризовать себя одним словом, новый наставник "Спартака" сказал: "Жонглер", что тоже можно отнести к тактической вариативности.

Из девятого немецкого дивизиона

Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне, он выступал за команду девятого немецкого дивизиона "Айхвальд", в этом же клубе он начал работать в качестве детского тренера. После этого в его карьере была работа в структуре клубов высшего немецкого дивизиона - "Штутгарте" и "Хоффенхайме". До работы с главными командами даже в качестве помощника он не доходил, ограничиваясь работой с юношами и молодежью.