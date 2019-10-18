ФК "Спартак" организовал офис для главного тренера Тедеско на "Открытие-Арене"

Тедеско был назначен на пост главного тренера "Спартака" 14 октября. Контракт между московским клубом и 34-летним немецким специалистом рассчитан до 31 мая 2021 года.

"Теперь мы будем проводить наши тренировки на "Открытие-Арене" (ранее "Спартак" проводил тренировочные занятия на базе в подмосковной Тарасовке - прим. ТАСС), - сказал Цорн. - Это наш дом, мы сделали ему [Доменико Тедеско] офис с видом на поле, этом мотивирует его - видеть домашнюю арену каждый день. Здесь есть все для тренировочного процесса, поэтому мы с удовольствием предоставили ему такую возможность".

Предыдущим главным тренером "Спартака" был Олег Кононов, он покинул пост 29 сентября после поражения от "Оренбурга" (1:2) в домашнем матче чемпионата России. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Кузнецов, при нем красно-белые 6 октября на выезде проиграли "Краснодару" (1:2). Для команды это поражение стало пятым подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Москвичи проиграли пять матчей подряд в одном розыгрыше первенства страны впервые с 2004 года, когда главным тренером команды был итальянец Невио Скала.

После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В 13-м туре московский клуб примет "Рубин", встреча пройдет 19 октября. В августе "Спартак" по сумме двух матчей уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:2) и не сумел пробиться в групповой раунд турнира. В текущем розыгрыше Олимп - Кубка России "Спартак" вышел в 1/8 финала, где дома встретится с "Ростовом" 31 октября.