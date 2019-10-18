Тедеско: футболисты "Спартака" готовы к совместной работе и нововведениям

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Спартак" готовы к совместной работе с новым главным тренером команды Доменико Тедеско и его нововведениям. Об этом Тедеско сообщил на предматчевой пресс-конференции накануне домашней игры 13-го тура чемпионата России против казанского "Рубина".

"Было не так много времени, чтобы составить полное представление о команде, познакомиться с игроками должным образом, - сказал Тедеско. - Я встретил очень открытую команду, которая готова к совместной работе и нововведениям в команде. Для нас было очень важно увидеть такую реакцию".

"Мы анализировали матчи "Рубина", это быстрая команда, опасная в ситуации один на один. Но тем менее рассчитываем на хороший исход игры", - добавил новый главный тренер "Спартака".

Главный тренер "Спартака", говоря о "Рубине", также отметил, что команда из Казани хороша как при переходе из обороны в атаку, так и при игре в противоположных ситуациях. "У них очень хорошие фланговые игроки, много подают, обыгрывают, - сказал он. - Всегда три-четыре человека набегают, чтобы замкнуть пас, также они хороши на подборе. Хочу отметить хорошую игру как при переходе из обороны в атаку, так и наоборот".

"Спартак" ищет оптимальные варианты игры на ближайшие матчи

Тедеско добавил, что его не смущает отсутствие в команде рослых нападающих. "Нам нужно работать с тем, что у нас есть, - сказал Тедеско, отвечая на вопрос об отношении к отсутствию в команде высоких форвардов. - Что касается футбола, то есть 200 различных способов, как в него можно играть. За те дни, что мы находимся здесь, за пять тренировок, мы можем найти оптимальные варианты к ближайшим играм, даже не имея высоких нападающих".

После 12 матчей "Спартак" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В 13-м туре московский клуб примет "Рубин", встреча пройдет 19 октября. В августе "Спартак" по сумме двух матчей уступил португальской "Браге" в раунде плей-офф Лиги Европы (0:1, 1:2) и не сумел пробиться в групповой раунд турнира. В текущем розыгрыше Олимп - Кубка России "Спартак" вышел в 1/8 финала, где дома встретится с "Ростовом" 31 октября.