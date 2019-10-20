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Футбол в России

Анюков извинился перед футболистом "Оренбурга" за эпизод с удалением в матче РПЛ

Защитник "Крыльев Советов" толкнул нападающего "Оренбурга" Андреа Чуканова

ТАСС, 20 октября. Защитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Анюков принес извинения нападающему "Оренбурга" Андреа Чуканову за стычку в конце матча чемпионата России. Комментарий Анюкова приводит пресс-служба "Крыльев Советов".

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Встреча в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги прошла в воскресенье в Оренбурге и завершилась победой самарского клуба со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр Василий Казарцев показал красную карточку Анюкову, который толкнул плечом Чуканова.

"Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу "Оренбурга" и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил", - сказал Анюков.

Инцидент произошел после того, как мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, Казарцев не зафиксировал нарушения правил. Арбитр также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов").

"Крылья Советов" занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах, "Оренбург идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем матче "Крылья Советов" примут петербургский "Зенит" 27 октября.

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Российский футбол
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