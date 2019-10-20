"Крылья Советов" обыграли "Оренбург", одержав третью подряд победу в РПЛ

Единственный гол на 18-й минуте встречи забил Паул Антон. Все матчи 13-го тура чемпионата России посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина, 22 октября исполнится 90 лет со дня рождения вратаря. Голкипер "Оренбурга" Андрей Климович в память о Яшине вышел на игру в кепке и черном свитере. Команды провели пятый матч в рамках элитного дивизиона чемпионатов России, "Крылья Советов" впервые одержали победу, ранее трижды побеждал "Оренбург", еще одна игра завершилась вничью.

В добавленное ко второму тайму время мяч после рикошета попал в руку защитника "Крыльев Советов" Никиты Чернова в штрафной площади гостей, судья Василий Казарцев не зафиксировал нарушения правил. После чего произошла стычка между футболистами клубов, по итогам которой главный арбитр показал красную карточку защитнику "Крыльев Советов" Александру Анюкову, а также удалил с поля главных тренеров команд Владимира Федотова ("Оренбург") и Миодрага Божовича ("Крылья Советов"), после удаления Божович вышел в центр поля и эмоционально обратился к болельщикам самарского клуба с просьбой поддерживать команду.

37-летний Анюков впервые в карьере получил прямую красную карточку, до этого защитника удаляли с поля только за два предупреждения, тогда футболист выступал за петербургский "Зенит" - в 2012 году в матче чемпионата России с московским "Локомотивом" (1:1), а также в 2015 году в игре с французским "Лионом" в Лиге чемпионов (2:0).

Голкипер и капитан "Крыльев Советов" Рыжиков в 129-й раз в карьере сумел не пропустить в матче чемпионатов России, всего на его счету 327 игр в элитном дивизионе за пять клубов. По количеству "сухих" матчей в рамках чемпионатов России Рыжиков догнал Сергея Овчинникова (129 игр без пропущенных мячей за 290 матчей) и делит второе место, уступая только вратарю московского ЦСКА Игорю Акинфееву (206 матчей "на ноль" в 439 играх). 39-летний Рыжиков был признан лучшим игроком матча.

"Крылья Советов" одержали третью победу кряду (все матчи - без пропущенных мячей), ранее подопечные Божовича обыграли "Сочи" (2:0 - в гостях) и "Тамбов" (2:0 - дома). Самарский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 матчах. "Оренбург идет на 12-й строчке, имея в активе 14 очков. В следующем матче "Крылья Советов" дома примут петербургский "Зенит", а "Оренбург" в гостях встретится с "Краснодаром". Обе встречи пройдут 27 октября.