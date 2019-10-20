"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи" в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Сочи" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.
В составе "Арсенала" отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у "Сочи" мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота "Сочи", два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева (0:2).
Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.
Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2) - три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард "Ротора" реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у "Черноморца" оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче "Анжи" (Махачкала) - "Томь" (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).
Лучшим игроком матча выбран Джанаев. На 29-й минуте встречи Луценко забил гол ударом через себя, который был отменен из-за нарушения правил. Всего судья показал девять желтых карточек футболистам обеих команд (четыре хозяевам и пять гостям, учитывая первую желтую карточку Кудряшова), также предупрежден был главный тренер "Сочи" Александр Точилин. В субботу три пенальти было назначено в матче "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов", два из которых забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба, у "Ростова" 11-метровый удар реализовал Роман Еременко, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Зенита".
После 13 сыгранных матчей "Арсенал" располагается на 11-м месте, набрав 15 очков, "Сочи" занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков. "Арсенал" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" в матче 14-го тура РПЛ 26 октября, в тот же день футбольный клуб "Сочи" в гостях сыграет с "Ростовом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|4
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|5
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|6
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|7
|Урал
|13
|5
|2
|6
|20-27
|17
|8
|Уфа
|13
|4
|4
|5
|12-12
|16
|9
|Арсенал
|13
|4
|3
|6
|15-19
|15
|10
|Рубин
|13
|4
|3
|6
|8-16
|15
|11
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|13
|3
|4
|6
|11-16
|13
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|13
|2
|2
|9
|11-21
|8