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Футбол в России

"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи" в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей

Встреча завершилась со счетом 1:1, Сослан Джанаев отразил два 11-метровых
Сослан Джанаев Денис Тырин/ТАСС
Описание
Сослан Джанаев
© Денис Тырин/ТАСС

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Сочи" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

В составе "Арсенала" отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у "Сочи" мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота "Сочи", два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева (0:2).

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2) - три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард "Ротора" реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у "Черноморца" оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче "Анжи" (Махачкала) - "Томь" (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).

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Лучшим игроком матча выбран Джанаев. На 29-й минуте встречи Луценко забил гол ударом через себя, который был отменен из-за нарушения правил. Всего судья показал девять желтых карточек футболистам обеих команд (четыре хозяевам и пять гостям, учитывая первую желтую карточку Кудряшова), также предупрежден был главный тренер "Сочи" Александр Точилин. В субботу три пенальти было назначено в матче "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Ростов", два из которых забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба, у "Ростова" 11-метровый удар реализовал Роман Еременко, встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "Зенита".

После 13 сыгранных матчей "Арсенал" располагается на 11-м месте, набрав 15 очков, "Сочи" занимает 13-ю строчку, имея в активе 13 очков. "Арсенал" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" в матче 14-го тура РПЛ 26 октября, в тот же день футбольный клуб "Сочи" в гостях сыграет с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Ростов1382324-2126
4ЦСКА1382320-1226
5Краснодар1282225-1326
6Крылья Советов1352618-1617
7Урал1352620-2717
8Уфа1344512-1216
9Арсенал1343615-1915
10Рубин134368-1615
11Спартак1343613-1515
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1334611-1613
14Ахмат133378-1912
15Динамо122468-1410
16Тамбов1322911-218

 

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