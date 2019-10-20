"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи" в РПЛ. Мешков назначил три пенальти в ворота гостей

ТУЛА, 20 октября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Сочи" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

В составе "Арсенала" отличился Александр Ломовицкий (43-я минута, с пенальти), у "Сочи" мяч забил Андрей Мостовой (6), на матче работала система видеоассистента рефери (VAR). На 64-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален защитник "Сочи" Федор Кудряшов. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота "Сочи", два из них отразил вратарь гостей Сослан Джанаев (по разу не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар Ломовицкий и Евгений Луценко, туляки не забили первый и третий пенальти). Джанаев отбил три 11-метровых за последние два тура РПЛ, в прошлом матче он смог отразить удар нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева (0:2).

Тринадцатый и четырнадцатый туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

Мешков стал третьим судьей в российской истории, назначившим три пенальти в ворота одной команды в матче высшего дивизиона чемпионата России. Впервые такой случай произошел 29 мая 1999 года: Валентин Иванов назначил пять 11-метровых штрафных ударов в матче между волгоградским "Ротором" и новороссийским "Черноморцем" (5:2) - три в ворота гостей и два в ворота хозяев, форвард "Ротора" реализовал один пенальти из двух, еще один 11-метровый удар реализовал Максим Тищенко, у "Черноморца" оба пенальти забил Альберт Догузов. Второй случай произошел в матче "Анжи" (Махачкала) - "Томь" (Томск) 27 апреля 2017 года, Владислав Безбородов назначил три пенальти в ворота гостей (Арсен Хубулов забил все три пенальти, команды сыграли вничью со счетом 3:3).