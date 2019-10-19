"Зенит" разгромил "Ростов" в матче РПЛ. Дзюба оформил хет-трик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" разгромил "Ростов" со счетом 6:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" в присутствии 58639 зрителей.
Хет-триком отметился нападающий Артем Дзюба (14, 20, 80-я минуты), также голы у "Зенита" на счету Сердара Азмуна (44), Вячеслава Караваева (61) и Вильмара Барриоса (90+2). У "Ростова" единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти). Первый и третий мячи Дзюба забил с пенальти (в случае с третьим голом вратарь гостей Егор Бабурин сначала отбил удар Дзюбы, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев потребовал перебить удар из-за нарушения правил игроками "Ростова при исполнении пенальти). Дзюба также сделал две голевые передачи, он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров "Зенита" (61 гол в 155 матчах).
Дзюбу признали лучшим игроком матча, он стал первым игроком в текущем сезоне, оформившим хет-трик. Предыдущий хет-трик в чемпионате России оформил Евгений Марков, который, выступая за "Тосно" (Ленинградская область), забил три мяча в ворота тульского "Арсенала" 25 ноября 2017 года ("Тосно" победил со счетом 3:2). Последний раз Дзюба забивал три и более мяча 8 июня в составе сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино (4 мяча, победа россиян со счетом 9:0), последний раз в чемпионате Дзюба делал хет-трик 27 июля 2013 года, забив три мяча в ворота томской "Томи", выступая за "Ростов" ("Ростов победил со счетом 3:0). Караваев забил свой первый гол в составе "Зенита", в матче было назначено три пенальти, "Ростов" впервые в сезоне пробил 11-метровый удар, в ворота "Зенита" впервые в сезоне был назначен пенальти.
Дзюба стал лидером чемпионата по системе "гол+пас" - 16 очков (8 мячей + 8 голевых передач). Он вышел на третье место в гонке бомбардиров чемпионата, по 10 голов в активе Элдора Шомуродова из "Ростова" и Александра Соболева из "Крыльев Советов". 13 октября Дзюба отметился голом в матче за сборную России против команды Кипра, он занимает второе место в списке бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с 9 голами.
Перед матчем футболисты "Зенита" сфотографировались с баннером в поддержку защитника клуба Эмануэля Мамманы, который из-за травмы выбыл на срок до восьми месяцев. Символический удар по мячу нанес бывший игрок и тренер "Зенита" Станислав Завидонов, который 14 октября отметил свое 85-летие.
В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место, набрав 29 очков в 13 встречах и уступая лидеру, московскому "Локомотиву", у которого столько же турнирных баллов, по дополнительным показателям. "Ростов" располагается на четвертом месте (26 очков, 13 матчей). "Зенит" забил 27 мячей в текущем сезоне и стал самым результативным клубом на данный момент, у идущего по этому показателю на втором месте "Краснодара" 25 голов.
"Зенит" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в 14-м туре РПЛ 27 октября, 23 октября петербургский клуб в гостях встретится с немецким "Лейпцигом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. "Ростов" примет "Сочи" в матче 14-го тура РПЛ 26 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|4
|Ростов
|13
|8
|2
|3
|24-21
|26
|5
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|6
|Урал
|13
|5
|2
|6
|20-27
|17
|7
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|8
|Рубин
|13
|4
|3
|6
|8-16
|15
|9
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|10
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|12
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|13
|2
|2
|9
|11-21
|8