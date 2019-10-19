"Зенит" разгромил "Ростов" в матче РПЛ. Дзюба оформил хет-трик

Хет-триком отметился нападающий Артем Дзюба (14, 20, 80-я минуты), также голы у "Зенита" на счету Сердара Азмуна (44), Вячеслава Караваева (61) и Вильмара Барриоса (90+2). У "Ростова" единственный гол забил Роман Еременко (83, с пенальти). Первый и третий мячи Дзюба забил с пенальти (в случае с третьим голом вратарь гостей Егор Бабурин сначала отбил удар Дзюбы, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев потребовал перебить удар из-за нарушения правил игроками "Ростова при исполнении пенальти). Дзюба также сделал две голевые передачи, он вышел на десятое место в списке лучших бомбардиров "Зенита" (61 гол в 155 матчах).

Дзюбу признали лучшим игроком матча, он стал первым игроком в текущем сезоне, оформившим хет-трик. Предыдущий хет-трик в чемпионате России оформил Евгений Марков, который, выступая за "Тосно" (Ленинградская область), забил три мяча в ворота тульского "Арсенала" 25 ноября 2017 года ("Тосно" победил со счетом 3:2). Последний раз Дзюба забивал три и более мяча 8 июня в составе сборной России в матче отборочного цикла чемпионата Европы против команды Сан-Марино (4 мяча, победа россиян со счетом 9:0), последний раз в чемпионате Дзюба делал хет-трик 27 июля 2013 года, забив три мяча в ворота томской "Томи", выступая за "Ростов" ("Ростов победил со счетом 3:0). Караваев забил свой первый гол в составе "Зенита", в матче было назначено три пенальти, "Ростов" впервые в сезоне пробил 11-метровый удар, в ворота "Зенита" впервые в сезоне был назначен пенальти.

Дзюба стал лидером чемпионата по системе "гол+пас" - 16 очков (8 мячей + 8 голевых передач). Он вышел на третье место в гонке бомбардиров чемпионата, по 10 голов в активе Элдора Шомуродова из "Ростова" и Александра Соболева из "Крыльев Советов". 13 октября Дзюба отметился голом в матче за сборную России против команды Кипра, он занимает второе место в списке бомбардиров отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с 9 голами.

Перед матчем футболисты "Зенита" сфотографировались с баннером в поддержку защитника клуба Эмануэля Мамманы, который из-за травмы выбыл на срок до восьми месяцев. Символический удар по мячу нанес бывший игрок и тренер "Зенита" Станислав Завидонов, который 14 октября отметил свое 85-летие.

В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место, набрав 29 очков в 13 встречах и уступая лидеру, московскому "Локомотиву", у которого столько же турнирных баллов, по дополнительным показателям. "Ростов" располагается на четвертом месте (26 очков, 13 матчей). "Зенит" забил 27 мячей в текущем сезоне и стал самым результативным клубом на данный момент, у идущего по этому показателю на втором месте "Краснодара" 25 голов.

"Зенит" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в 14-м туре РПЛ 27 октября, 23 октября петербургский клуб в гостях встретится с немецким "Лейпцигом" в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов. "Ростов" примет "Сочи" в матче 14-го тура РПЛ 26 октября.