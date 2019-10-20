Федерация бокса России оказывает финансовую поддержку семье Дадашева

"Мы оказываем всю необходимую поддержку. Федерация свои обещания выполняет. Что касается иска, то ведутся консультации", - сказал Кремлев.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Позднее семья Дадашева совместно с Федерацией бокса России объявили о желании подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.