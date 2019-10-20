Федерация бокса России оказывает финансовую поддержку семье Дадашева

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России оказывает финансовую поддержку семье скончавшегося боксера Максима Дадашева. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.
"Мы оказываем всю необходимую поддержку. Федерация свои обещания выполняет. Что касается иска, то ведутся консультации", - сказал Кремлев.
Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.
Позднее семья Дадашева совместно с Федерацией бокса России объявили о желании подать иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд.