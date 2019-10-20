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Футбол в России

"Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче после отставки Хохлова

Встреча 13-го тура на стадионе в Петровском парке завершилась со счетом 1:1
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Описание
Дочь Льва Яшина Ирина Фролова
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков
© Станислав Красильников/ТАСС
© м
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в заключительном матче 13-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 15374 зрителей.

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В составе "Динамо" отличился Григорий Морозов (3-я минута), у "Краснодара" мяч забил Александр Мартынович (35). Лучшим игроком матча признали вратаря "Динамо" Антона Шунина. Первый матч во главе "Динамо" провел Кирилл Новиков, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера 8 октября. 5 октября руководство "Динамо" приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

13-й и 14-й туры РПЛ посвящены памяти вратаря сборной СССР и московского "Динамо" Льва Яшина. 22 октября исполнится 90 лет со дня его рождения.

Клубы встретились в 15-й раз в истории, три победы одержали москвичи, шесть - краснодарцы, еще шесть раз команды сыграли вничью.

"Динамо" в гостях сыграет с московским ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ 27 октября, в тот же день "Краснодар" примет "Оренбург". 24 октября "Краснодар" на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Мероприятия в честь Яшина

Столичный клуб в преддверии матча с "Краснодаром" подготовил ряд мероприятий, посвященных Яшину. При входе на фанатскую трибуну болельщиков "Динамо" была открыта мемориальная доска, посвященная легендарному вратарю. В церемонии приняли участие генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский и двукратный чемпион СССР, одноклубник Яшина Валерий Урин. До этого они, а также генеральный директор клуба Юрий Белкин, известные футболисты "Динамо" прошлых лет и болельщики возложили цветы к памятнику Яшину, который находится на территории стадиона, который носит имя вратаря.

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Автографы болельщикам раздавали вратари "Динамо" прошлых лет Владимир Пильгуй и Александр Уваров. Также в торговом центре состоялся концерт одной из кавер-групп.

Перед началом матча на поле вышли дочь и внук Льва Яшина, а также его правнук, которые вынесли оригинал "Золотого мяча", который вратарь получил в 1963 году.

Обе команды появились на поле в синих футболках, изготовленных специально к 90-летию со дня рождения Яшина, а вратари Антон Шунин и Матвей Сафонов вышли на предматчевое приветствие в кепках старого образца и черных свитерах с номером 90. Именно в таком головном уборе выходил на поле Яшин. Правнук Яшина Лев Фролов нанес символический удар по мячу.

Болельщики "Динамо" на фанатской трибуне развернули баннер в честь 90-летия Яшина со словами из кричалки, которой они поддерживают свою команду: "Только Яшин, только "Динамо". Игра прошла под девизом "Жизнь как матч". Каждую минуту на табло появлялись фотографии разных периодов жизни Яшина.

Новиков изменил схему и начал с ничьей

"Динамо" подходило к игре, занимая предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, с серией из трех поражений подряд в чемпионате. Вкуса побед в премьер-лиге бело-голубые не знали с 24 августа, когда на выезде был обыгран "Тамбов" (2:0). После поражения в прошлом туре от "Оренбурга" (0:2) руководство клуба приняло отставку Хохлова. 8 октября во время паузы на игры сборных исполняющим обязанности главного тренера был назначен Новиков, который руководил молодежной командой.

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Интересно, что тренер "Краснодара" Сергей Матвеев работал в паре с Новиковым в динамовской академии. Специалисты возглавляли команду игроков 1999 года рождения. В настоящее время к играм за основу из этого возраста привлекаются Роман Евгеньев и Вячеслав Грулев, но оба остались в запасе в воскресном матче.

Из-за травмы динамовцам в игре не смогли помочь Максимилиан Филипп, Тони Шунич, Клинтон Н'Жи, Жоаозиньо и Сергей Паршивлюк, дисквалифицирован за красную карточку в прошлом туре Артур Юсупов. В центре обороны вместо Романа Евгеньева с первых минут появился Иван Ордец, который до этого играл в чемпионате России только один раз, выйдя на замену в матче с "Локомотивом" (1:2). Динамовцы впервые в сезоне играли в три центральных защитника - Ордец, Владимир Рыков и Заурбек Плиев, Константин Рауш действовал на позиции левого защитника, а Григорий Морозов был переведен на правый край обороны.

"Краснодар" в двух прошлых турах одержал домашние победы над тульским "Арсеналом" и "Спартаком". По сравнению с игрой с красно-белыми в составе "Краснодара" Юнес Намли и Тонни Вилена заменили Руслана Камболова и Кристиана Рамиреса.

Перестановки Новикова сработали уже на третьей минуте. Оба крайних защитника подключились к атаке, Рауш навесил с левого фланга, удар Морозова сначала заблокировал Намли, однако мяч отскочил к динамовцу, который со второй попытки хладнокровно пробил мимо вратаря и открыл счет. На десятой минуте первый момент создал "Краснодар", Сергей Петров нашел передачей Маркуса Берга в штрафной, но несильный удар шведского форварда в угол ворот парировал Антон Шунин.

В первом тайме "Краснодар" имел подавляющее преимущество по владению мячом (74 на 26 процентов), а динамовцы старались действовать на контратаках. Сравнять счет гости смогли на 35-й минуте, после подачи углового капитан Александр Мартынович остался один и с близкого расстояния расстрелял Шунина. Во втором тайме динамовцы стали играть активнее, неплохие моменты имели Сильвестр Игбун и Роман Нойштедтер, но после удара первого выручил Сафонов, а второй пробил выше ворот. В концовке несколько шансов вырвать победу было у гостей, но встреча завершилась ничьей.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Краснодар1383226-1427
4Ростов1382324-2126
5ЦСКА1382320-1226
6Крылья Советов1352618-1617
7Урал1352620-2717
8Уфа1344512-1216
9Рубин134368-1615
10Спартак1343613-1515
11Арсенал1343615-1915
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1334611-1613
14Ахмат133378-1912
15Динамо132569-1511
16Тамбов1322911-218

 

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