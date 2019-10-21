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Футбол в России

Егоров: cудья должен был назначить пенальти в конце матча "Динамо" - "Краснодар"

Как заявил глава департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров, полузащитник бело-голубых Шарль Каборе нарушил правила в своей штрафной площади

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Арбитр матча 13-го тура чемпионата России по футболу "Динамо" - "Краснодар" Михаил Вилков должен был назначить пенальти в ворота хозяев в конце встречи. Об этом журналистам сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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В воскресенье в компенсированное ко второму тайму время матча при счете 1:1 Вилков не зафиксировал нарушение правил в своей штрафной со стороны полузащитника бело-голубых Шарля Каборе, который ногой ударил защитника краснодарцев Уроша Спаича. Пенальти не был назначен, в оставшееся время команды голов не забили и сыграли вничью.

"Для меня это нарушение, оно глупое. Когда ноги в воздухе, сложно определить нарушение, и когда я смотрел, у меня не екнуло. Уже потом на повторе увидел, что Каборе ногу Спаича подбил - арбитру следовало назначить 11-метровый удар", - сказал Егоров.

Также глава департамента судейства и инспектирования РФС отметил, что судья Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Урала" на 6-й минуте матча против "Тамбова". В том эпизоде защитник екатеринбуржцев Вараздат Ароян рукой ударил в своей штрафной площади нападающего соперников Георгия Мелкадзе. "Арбитр должен был назначить 11-метровый, Ароян нарушал правила", - подтвердил он.

Все пенальти в ворота "Сочи" назначены правильно

В воскресном матче между тульским "Арсеналом" и "Сочи" (1:1) главный судья встречи Виталий Мешков назначил в ворота гостей три пенальти, два из которых отразил вратарь Сослан Джанаев, еще один реализовал полузащитник хозяев поля Александр Ломовицкий. "Я полностью согласен со всеми одиннадцатиметровыми ударами", - сказал Егоров.

При счете 1:0 в пользу гостей Мешков отменил гол нападающего "Арсенала" Евгения Луценко, который тот забил ударом через себя, находясь в непосредственной близости от защитника соперников Ивана Миладиновича. "Гол отменен из-за опасной игры, - пояснил глава департамента судейства и инспектирования. - Арбитр посчитал, что действия Луценко угрожали безопасности защитника "Сочи" Миладиновича. При таких ударах нужно быть очень внимательным, потому что можно получить травму или нанести ее".

"Согласен с решением Мешкова, для меня в таких ситуациях есть понятие "мнение арбитра". Он был непосредственно на месте действия, на поле", - добавил Егоров.

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