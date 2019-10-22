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Лига чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в гостевом матче Лиги чемпионов

Железнодорожники вели в счете до 77-й минуты
Описание
© . EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 уступили итальянскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине на арене "Альянц-Стэдиум" в присутствии 38547 зрителей.

В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (77, 79).

Лига чемпионов-2019/20. Группа D
МестоКомандаИВНПМО
1"Ювентус"32107-37
2"Атлетико"32105-27
3"Локомотив"31023-53
4"Байер"30031-60

 

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