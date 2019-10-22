"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в гостевом матче Лиги чемпионов

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 уступили итальянскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине на арене "Альянц-Стэдиум" в присутствии 38547 зрителей.

В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (77, 79).