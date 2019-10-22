"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в гостевом матче Лиги чемпионов

ТУРИН /Италия/, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:2 уступили итальянскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Турине на арене "Альянц-Стэдиум" в присутствии 38547 зрителей.
В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (77, 79).
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Ювентус"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|2
|"Атлетико"
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|3
|"Локомотив"
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|4
|"Байер"
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0