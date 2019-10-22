Футболист Миранчук сказал, что играть против "Ювентуса" было интересно

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук отметил, что ему интересно было сыграть против итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в эфире канала "Матч ТВ".

"Локомотив" уступил в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентусу" со счетом 1:2, ведя в счете после первого тайма. Миранчук стал автором забитого мяча.

"Интересно играть против таких команд, легко не было. Физически было тяжело, оборонялись много, у нас было немного подходов к воротам, надо было реализовывать моменты, - сказал Миранчук. - После того, как мы забили гол, стало тяжелее: соперник играет в одно касание, много двигается, в конце устали, недоработали. Надо было действовать чуть концентрированней".

"Что касается моего гола, то я действовал "по-игроцки", поймал на противоходе вратаря. Мяч отскочил ко мне, и осталось попасть по воротам", - добавил он.

"Локомотив" занимает третье место в группе D с тремя очками, лидирует испанский "Атлетико", имеющий семь баллов. Столько же в активе у "Ювентуса", замыкает таблицу немецкий "Байер", на набравший очков. Следующий матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут также против туринцев 6 ноября.