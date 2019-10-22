Кикнадзе: футболисты "Локомотива" выдали фантастическую битву в матче с "Ювентусом"

"Локомотив" во вторник в Турине потерпел поражение от "Ювентуса" со счетом 1:2, ведя после первого тайма. На гол Алексея Миранчука итальянская команда ответила двумя точными ударами в исполнении Пауло Дибалы.

"Ребята играли героически, - сказал Кикнадзе. - Приятно сегодня было смотреть на болельщиков, которые нас поддерживали, и на футболистов, которые выдали фантастическую битву. Все заслуживало, конечно, лучшего результата. Мы приложили максимум усилий, играли с одним из сильнейших клубов в мире, в составе которого есть Криштиану Роналду, которого, кстати, сегодня практически не было видно, - это была достойная игра в исполнении "Локомотива".

"Прошел ли школу футбола сегодня наш клуб? Скажите об этом Юрию Павловичу, он во многих школах преподавать может. Я считаю, что в этой тяжелейшей игре он максимально использовал все свои ресурсы. Играли против команды, у которой два с половиной состава, клуба, который может себе позволить отказывать звездам", - отметил Кикнадзе.

В составе "Локомотива" шесть травмированных футболистов: защитники Борис Ротенберг и Мацей Рыбус, полузащитник Антон Миранчук и нападающие Джефферсон Фарфан, Федор Смолов и Лука Джорджевич. "У нас столько игроков вне заявки осталось за последний месяц. Не все ребята, которые вернулись в игру, успели втянуться. Но сегодня верилось в течение всего матча, что "Локомотив" может достичь победы", - заключил Кикнадзе.

"Локомотив" занимает третье место в группе D с тремя очками, лидирует испанский "Атлетико", имеющий семь баллов. Столько же в активе у "Ювентуса", замыкает таблицу немецкий "Байер", на набравший очков. Следующий матч в Лиге чемпионов железнодорожники проведут также против туринцев 6 ноября.