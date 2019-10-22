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Лига чемпионов

Сарри: гол "Локомотива" в первом тайме стал полной неожиданностью для "Ювентуса"

Наставник туринского клуба считает, что его команда полностью контролировала ход матча
Юрий Семин и Маурицио Сарри EPA-EFE/ANDREA DI MARCO
Описание
Юрий Семин и Маурицио Сарри
© EPA-EFE/ANDREA DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 23 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ювентуса" контролировали ход матча с "Локомотивом", для них стал неожиданностью первый гол железнодорожников. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри.

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Во вторник "Ювентус" в Турине обыграл "Локомотив" со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, уступая после первого тайма.

"Мы держали ход игры под контролем, но почему-то не могли долго забить. "Локомотив" плотно играл в обороне, мы даже не ожидали, что пропустим", - сказал Сарри.

Футболисты "Ювентуса" забили на 77-й и 79-й минутах. "После пропущенного гола мы перевернули игру, показали разницу в классе, но в перерыве в раздевалке у нас был серьезный разговор. По-моему, мы впервые не могли так долго забить, полностью контролируя игру. Мои игроки хорошо действовали на поле, они остались спокойны после пропущенного гола. В итоге я выпустил на поле трех форвардов", - добавил он.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 3 очка после трех матчей. "Ювентус" идет первым, имея в активе 7 очков. Второе место в турнирной таблице занимает испанский "Атлетико" (7 очков), переигравший ранее во вторник на своем поле немецкий "Байер" (1:0). Немецкий клуб замыкает турнирную таблицу, не сумев набрать ни одного очка. В четвертом туре "Локомотив" 6 ноября сыграет с "Ювентусом" в Москве.

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