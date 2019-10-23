Тренер "Лейпцига" Нагельсман ожидал большего давления со стороны футболистов "Зенита"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман ожидал, что футболисты российского "Зенита" будут чаще использовать прессинг в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

В среду "Лейпциг" одержал домашнюю победу над "Зенитом" со счетом 2:1.

"Я очень доволен тем, что команда показала, мы заслужили эту победу, - сказал Нагельсман. - В первом тайме у нас было не очень много моментов, но мы контролировали игру. Забили два красивых мяча. В перерыве я убрал Тимо Вернера, потому что понимал, что надо чаще играть через фланги, пришлось менять схему".

"Я не думал, что "Зенит" будет так часто играть на контратаках. Они все время играют впереди, контролируют игру, это то, что, скорее всего, нас ждет в ответном матче. Сегодня "Зенит" не так давил на нас, это было удивительно", - отметил Нагельсман.

"Лейпциг" возглавил группу G, имея в активе шесть очков после трех матчей, "Зенит" идет на втором месте с 4 очками после трех игр, на третьей строчке расположился французский "Лион" (4 очка, два матча), на четвертой - португальская "Бенфика" (0 очков, два матча). В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября.