Российский вратарь "Тампы" Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ

ТАСС, 24 октября. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевской признан первой звездой по итогам игрового дня. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Тампа" дома одержала волевую победу над "Питтсбургом" со счетом 3:2. Василевский отразил 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой дня стал шведский защитник "Тампы" Виктор Хедман, который забросил победную шайбу. Третьей звездой стал канадский форвард "Оттавы" Энтони Дюклер, он оформил дубль в домашнем матче с "Детройтом" (5:2).

"Тампа" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 11 очков после девяти матчей. В следующем матче "Тампа" примет дома "Нэшвилл" 27 октября.