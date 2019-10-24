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ММА

Толпа болельщиков побежала за машиной Макгрегора по проезжей части в Москве

В четверг ирландец провел пресс-конференцию в здании Центрального телеграфа

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Фанаты пробежали за машиной ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора по проезжей части в центре Москвы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Макгрегор в четверг провел пресс-конференцию в здании Центрального телеграфа в Москве.

На выходе его дожидалась толпа из нескольких десятков фанатов. После завершения мероприятия люди оцепили машину ирландца с требованием выйти, сфотографироваться и дать автографы. Машина не смогла оперативно покинуть территорию Центрального телеграфа, за ней побежала толпа фанатов.

Во время пресс-конференции Макгрегор объявил о желании провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве в 2020 году.

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