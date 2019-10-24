Конор Макгрегор проведет бой в UFC 18 января

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января в Лас-Вегасе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Бой будет 18 января в Лас-Вегасе, я согласовал эту дату. Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют", - сказал Макгрегор.