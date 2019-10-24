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ММА

Конор Макгрегор проведет бой в UFC 18 января

Ирландец не стал называть имя своего соперника
Конор Макгрегор Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Конор Макгрегор
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января в Лас-Вегасе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"Бой будет 18 января в Лас-Вегасе, я согласовал эту дату. Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют", - сказал Макгрегор.

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В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Хабибу Нурмагомедову. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегору 31 год, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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