Конор Макгрегор проведет бой в UFC 18 января

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января в Лас-Вегасе. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.
"Бой будет 18 января в Лас-Вегасе, я согласовал эту дату. Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют", - сказал Макгрегор.
В своем последнем поединке Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил Хабибу Нурмагомедову. Для россиянина это была первая защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, бой завершился победой Нурмагомедова в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.
Макгрегору 31 год, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах (ММА), одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно выиграл два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).