Боксера Бетербиева встретили в Грозном лезгинкой после победы над Гвоздиком

ГРОЗНЫЙ, 24 октября. /ТАСС/. Чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артура Бетербиева, который в четверг прилетел в Грозный после победы над украинцем Александром Гвоздиком, встретили чеченской лезгинкой и подарком в виде нового автомобиля от Федераций бокса России и Чечни. Ключи от машины спортсмену передал глава региона Рамзан Кадыров.

"Артур является примером для подражания не только как спортсмен, но и как скромный и порядочный человек. Он в очередной доказал, что упорным трудом и твердой верой в себя можно достичь больших высот. Артур является гордостью нашей республики и всей страны. Я уверен, что он еще не раз громко заявит о себе на профессиональном ринге", - сказал Кадыров.

Бетербиев 19 октября победил Гвоздика техническим нокаутом и объединил титулы по версиям IBF и WBC. В активе 34-летнего российского спортсмена 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.