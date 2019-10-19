Бетербиев нокаутировал Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), он выиграл у Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. При этом, согласно судейским запискам, украинский боксер вел по очкам на протяжении девяти раундов.
Бетербиев в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде. В октябре прошлого года россиянин отстоял пояс, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде, а в мае нынешнего года победил американца Радивойе Калайджича нокаутом в пятом раунде. В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям, ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.
Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниер Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.
Защита и объединение
Промоутер россиянина Боб Арум сообщил ТАСС, что следующий бой Бетербиев проведет с китайским боксером Мэн Фаньлуном.
"В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае", - сказал Арум. На счету 31-летнего Мэн Фаньлуна 16 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.
Еще одним вариантом для Бетербиева является объединительный поединок с соотечественником Дмитрием Биволом. "Конечно, есть желание подраться. Тот факт, что у него теперь два пояса, будет подкупать меня", - сказал Бивол, комментируя возможность проведения боя.
Также Бетербиев может провести поединок с победителем боя между Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом, который пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.
Поздравление и поощрение
Бетербиева с победой сразу после поединка поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Артур Бетербиев - чемпион мира по версиям WBC и IBF. Он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. У Артура блестящий результат - 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация дополнительно поощрит Бетербиева за победу. "Мы дополнительно поощрим Артура, ждем его в России. Артур - большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа", - сказал Кремлев.
Также Кремлев отметил, что федерация планирует организовать бой Бетербиева в России.