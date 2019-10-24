Никитин: хоккеистам ЦСКА не хватило страсти в матче КХЛ с "Йокеритом"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Игрокам московского ЦСКА не хватило страсти в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским "Йокеритом". Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер армейцев Игорь Никитин.

В четверг ЦСКА на своем поле уступил "Йокериту" со счетом 0:3 и прервал семиматчевую победную серию.

"Мы сегодня недостаточно сделали для победы, особенно с такой хорошей и организованной командой, как "Йокерит". Создали недостаточно моментов, должны уметь перестраиваться. "Йокерит" сегодня заслужил победу больше, чем мы. Мы проиграли подборы, страсти не хватало, с такими командами это не проходит", - отметил Никитин.

В составе ЦСКА из-за травмы матч пропускали капитан команды Сергей Андронов, Максим Шалунов и Кирилл Капризов. "Рисковать здоровьем игроков не хочется, если будут на сто процентов готовы, то выйдут, Капризов тоже под вопросом", - подчеркнул Никитин.

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки отметил, что эта победа придаст дополнительных сил его команде на выездную серию. "Мы знали, что сегодня надо играть очень хорошо. Мне очень понравилась игра команды, особенно в первом периоде. Для нас эта победа очень важна, ЦСКА играл очень хорошо, мне понравилась их команда", - сказал Марьямяки.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. "Йокерит" с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку. В следующем матче "Йокерит" сыграет 26 октября на выезде с череповецкой "Северсталью". ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским "Авангардом".